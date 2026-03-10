Tiket Lebaran KAI Terjual 55,2%, Masih Ada 2 Juta Tempat Duduk

Penumpang menunggu kedatangan kerta api.(dok.KAI)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penjualan tiket Angkutan Lebaran 2026 untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026 terus menunjukkan peningkatan.

Hingga 10 Maret 2026 pukul 10.00 WIB, sebanyak 2.483.689 tiket telah terjual atau okupansi 55,2% dari total 4.498.696 tempat duduk yang disediakan untuk layanan Kereta Api Jarak Jauh dan Kereta Api Lokal.

"Dengan capaian tersebut, masih tersedia sekitar dua juta tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat," ujar Vice President (VP) Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan resmi, Selasa (10/3).

Untuk kereta api jarak jauh, tiket yang telah terjual mencapai 2.392.052 tiket atau 67,0 persen dari total 3.571.760 tempat duduk yang tersedia. Dengan demikian masih terdapat sekitar 1.179.708 tempat duduk kereta api jarak jauh yang dapat dipesan masyarakat untuk perjalanan mudik maupun arus balik Lebaran.

Sementara itu, untuk kereta api lokal yang dikelola KAI, sebanyak 91.637 tiket telah terjual atau sekitar 9,9 persen dari total 926.936 tempat duduk yang disediakan. Penjualan tiket KA Lokal umumnya meningkat mendekati waktu keberangkatan karena sebagian besar layanan baru dapat dipesan mulai H-7 sebelum perjalanan.

Anne menuturkan masyarakat masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperoleh tiket kereta api pada masa Angkutan Lebaran tahun ini.

“Ketersediaan tiket masih cukup banyak di berbagai relasi perjalanan. Kami mengimbau masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan mudik dan memanfaatkan berbagai pilihan jadwal serta promo yang ada," ucapnya.

Berdasarkan data sementara, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada H-3 Lebaran dengan volume perjalanan akan mencapai sekitar 247.440 pelanggan dalam satu hari. Angka ini masih berpotensi meningkat seiring dengan dinamika penjualan tiket pada hari-hari menjelang Lebaran.

Adapun sejumlah stasiun tujuan favorit pada Angkutan Lebaran 2026 antara lain Pasarsenen, Gambir, Yogyakarta, Bekasi, Surabaya Pasar Turi, Purwokerto, Semarang Tawang, Bandung, Surabaya Gubeng, dan Jatinegara. Stasiun-stasiun tersebut menjadi simpul mobilitas masyarakat menuju berbagai kota tujuan di Pulau Jawa selama masa mudik.

KAI juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program promo Ramadan Festive yang masih tersedia pada sejumlah perjalanan kereta api. Hingga 9 Maret 2026 pukul 21.00 WIB, tercatat 1.872 tiket promo telah terjual dari total kuota 5.460 tiket yang disediakan atau sekitar 34,29 persen dari kapasitas promo. Dengan demikian masih terdapat 3.588 tiket promo yang dapat dimanfaatkan pelanggan selama kuota tersedia.

Selain itu, kereta ekonomi kerakyatan juga menjadi salah satu pilihan perjalanan masyarakat pada masa Angkutan Lebaran tahun ini. Hingga saat ini, penjualan tiketnya telah mencapai 20.936 tiket dari total 27.368 tempat duduk yang tersedia atau sekitar 76 persen okupansi, dan diperkirakan terus meningkat menjelang puncak arus mudik. (Ins/P-3)