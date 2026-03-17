BRI Berangkatkan 2.750 Pemudik dari Jakarta dengan 55 Armada

Regional Office BRI Jakarta II memberangkatkan 2.750 pemudik melalui program Mudik Aman Berbagi Harapan hasil kolaborasi dengan BP BUMN, Selasa (17/3). Dalam program tersebut, BRI mengerahkan 55 armada bus yang diberangkatkan dari 17 titik di wilayah Jakarta. Sebanyak 26 bus dengan 1.300 pemudik dilepas dari titik utama di Menara BRIPens, Jakarta.

Regional Micro Banking Head BRI Kanwil II Jakarta Susanto mengatakan jumlah armada ditambah untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat.

“Awalnya kami menyiapkan 40 bus untuk 2.000 pemudik, namun karena pendaftar mencapai 2.750 orang, kami menambah armada menjadi 55 unit,” ujarnya.

Ia menyebut tujuan mudik mencakup sejumlah kota di Pulau Jawa, seperti Yogyakarta, Wonogiri, hingga Surabaya.

Para peserta mudik gratis mengaku terbantu dengan adanya program mudik gratis tersebut. Salah satu peserta, Endang (60), warga Bekasi tujuan Kebumen, menyampaikan bahwa program ini memudahkan dirinya untuk pulang kampung dengan aman.

Hal serupa diungkapkan Nahrowi (50), pedagang asal Tebet yang membawa keluarganya mudik ke Yogyakarta. Ia mengaku baru pertama kali mengikuti program tersebut dan merasa fasilitas yang diberikan cukup baik.

Sementara itu, peserta lainnya Tarno (57), petani asal Bekasi Utara, menilai program mudik gratis menjadi solusi transportasi yang nyaman bagi perantau.

BRI memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program mudik gratis BUMN ini. Seluruh armada telah melalui uji kelayakan (ramp check) dan pengemudi dipastikan dalam kondisi sehat. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan untuk menjamin keamanan perjalanan hingga tujuan.

“Program ini tidak hanya menyediakan transportasi gratis, tetapi juga memastikan standar keselamatan terpenuhi,” kata Susanto.

Secara nasional, BRI menyiapkan 100 unit bus untuk 5.000 pemudik, dengan kontribusi terbesar berasal dari wilayah Jakarta II.

Selain program mudik, BRI juga menyalurkan bantuan sosial melalui program BRI Peduli. Di wilayah Jakarta II, bantuan berupa paket sembako diberikan kepada insan media sebagai mitra perusahaan. Secara nasional, BRI mendistribusikan sekitar 279 ribu paket sembako serta memberikan santunan kepada 8.500 anak yatim di berbagai daerah. (E-3)