IDSurvey Group Berangkatkan 1.400 Pemudik ke 10 Kota Tujuan

IDSurvey bersama tiga entitas usahanya, yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Sucofindo, dan PT Surveyor Indonesia, terus berpartisipasi aktif dari tahun ke tahun dalam Program Mudik Bersama BUMN sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Program Mudik Bersama BUMN merupakan inisiatif strategis yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh BUMN bersama berbagai pemangku kepentingan guna menghadirkan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Pada tahun 2026, program ini menargetkan pengangkutan lebih dari 100.000 pemudik ke berbagai daerah di Indonesia melalui moda transportasi bus, kereta api, dan kapal laut.

Penyelenggaraan tahun ini juga didukung oleh inovasi berupa integrasi basis data pemudik lintas BUMN dan Kementerian Perhubungan menggunakan single data NIK, guna mencegah pendaftaran ganda sekaligus meningkatkan akurasi data peserta. Melalui integrasi tersebut, program diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta efisiensi pengelolaan sumber daya negara.

Dalam pelaksanaan Program Mudik Bersama 2026, IDSurvey Group memberangkatkan 1.400 peserta mudik yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Peserta program ini meliputi masyarakat umum, masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, serta para frontliners IDSurvey seperti petugas keamanan, resepsionis, petugas kebersihan, dan pengemudi.

Untuk mendukung kelancaran perjalanan, IDSurvey Group menyediakan 22 armada bus serta layanan kereta api dengan sejumlah tujuan kota di berbagai wilayah Indonesia. Moda transportasi bus melayani sepuluh kota tujuan, yaitu Semarang, Yogyakarta (via selatan), Yogyakarta (via Pantura), Wonogiri, Solo/Surakarta, Surabaya, Malang, Lampung, Palembang, dan Padang, sementara moda kereta api melayani perjalanan menuju Surabaya.

Rangkaian keberangkatan peserta mudik dijadwalkan dimulai pada 16 Maret 2026 untuk moda kereta api dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, sedangkan keberangkatan bus akan dilakukan pada 17 Maret 2026 dari Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, serta dari kantor entitas IDSurvey Group.

CEO IDSurvey, Arisudono Soerono, menyampaikan bahwa partisipasi IDSurvey Group dalam program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memberikan kontribusi sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran arus mudik nasional.

“Program Mudik Bersama ini merupakan wujud nyata komitmen IDSurvey Group dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam membantu para pemudik agar dapat kembali ke kampung halaman dengan perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan terjangkau. Kami berharap inisiatif ini dapat mempermudah masyarakat dalam merayakan Idul Fitri bersama keluarga,” ujar Arisudono.

Menindaklanjuti komitmen tersebut di tingkat entitas, Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), R. Benny Susanto, menegaskan bahwa BKI bersama IDSurvey Group terus berupaya menghadirkan kontribusi sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Program Mudik Bersama ini hadir sebagai solusi perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan efisien, sehingga masyarakat dapat berkumpul kembali dengan keluarga di hari kemenangan dengan lebih mudah dan nyaman,” tambah Benny.

Sejalan dengan semangat tersebut, Direktur Utama PT Sucofindo (Persero), Sandry Pasambuna, menyampaikan bahwa program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menempuh perjalanan mudik secara lebih terorganisir.

“Program Mudik Bersama ini memberikan alternatif transportasi yang lebih tertata bagi para pemudik untuk kembali ke kampung halaman. Selain menghadirkan perjalanan yang aman dan nyaman, penyediaan moda transportasi bersama ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya,” ujar Sandry Pasambuna.

Melengkapi inisiatif tersebut, PT Surveyor Indonesia turut menegaskan perannya dalam mendukung kelancaran perjalanan mudik melalui berbagai layanan yang dimiliki perusahaan. Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero), Fajar Wibhiyadi, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada keberangkatan peserta mudik, tetapi juga pada dukungan layanan bagi masyarakat secara lebih luas.

“Sebagai bagian dari Holding IDSurvey, PT Surveyor Indonesia turut berperan dalam memastikan masa mudik masyarakat Indonesia berjalan lebih lancar melalui dukungan kami di sektor transportasi, khususnya perkeretaapian dan bus dalam kota, serta layanan pemastian halal dan telekomunikasi untuk mendukung sektor kesehatan masyarakat,” tambah Fajar.

Melalui sinergi antarentitas dalam ekosistem IDSurvey Group, program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sebagai holding BUMN jasa Testing, Inspection, and Certification (TIC) di Indonesia, IDSurvey terus berkomitmen menghadirkan berbagai program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat peran BUMN dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. (E-3)