Mudik Nyaman Bersama 2026, Taspen Life Fasilitasi Armada Bus dan Perlindungan Asuransi Gratis bagi Pemudik

MELANJUTKAN tradisi dukungan terhadap silaturahmi masyarakat Indonesia, Badan Pengaturan BUMN dan BPI Danantara kembali menggelar program mudik gratis serentak.

Program ini sebagai bentuk komitmen dan kepedulian kepada masyarakat yang melibatkan hampir seluruh BUMN dan anak perusahaan dengan berbagai moda transportasi dan akan diikuti lebih dari 100.000 pemudik ke berbagai Kabupaten/Kota tujuan di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, Program Mudik Gratis Bersama BUMN akan menyediakan fasilitas angkutan transportasi darat, laut dan kereta api dengan standar keselamatan yang terjamin.

Kuota lebih dari 64.000 pemudik akan diberangkatkan menggunakan 1.400 unit bus, hampir 33.000 pemudik menggunakan 99 rangkaian kereta api serta lebih dari 5.000 pemudik akan menggunakan 42 unit kapal laut.

Sebagai bagian dari sinergi TASPEN Group, PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) selaku anak perusahaan mendukung penuh pelaksanaan program ini dibawah koordinasi PT TASPEN (Persero).

Taspen Life berkomitmen memberikan pengalaman mudik yang tidak hanya nyaman secara fisik, tetapi juga memberikan rasa tenang dan aman melalui perlindungan asuransi jiwa bagi para peserta mudik.

Sebanyak 800 pemudik yang terdaftar dalam program Mudik Nyaman Bersama PT TASPEN (Persero) akan mendapatkan perlindungan asuransi secara gratis dari Taspen Life melalui produk Taspen Group Personal Accident.

Para peserta mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri dengan Uang Pertanggungan (UP) senilai Rp 20.000.000.

Manfaat ini berlaku apabila terjadi risiko kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia selama masa perjalanan mudik berlangsung. Plt. Direktur Utama Taspen Life, R. Bayu Irawan menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk nyata kepedulian Taspen Life dalam menghadirkan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi di Indonesia.

"Melalui semangat 'Mudik Nyaman Bersama 2026', kami berharap sinergi di lingkungan TASPEN Group ini memberikan manfaat luas bagi para peserta. Kami ingin memastikan bahwa momen berkumpul bersama keluarga tidak hanya berjalan lancar secara logistik, tetapi juga memberikan rasa tenang dan aman karena setiap peserta telah terproteksi oleh asuransi Taspen Life," ujar R. Bayu Irawan, Selasa (17/3).

Dukungan terhadap program mudik ini juga menjadi momentum istimewa bagi Taspen Life yang kini memasuki usia ke-12. Taspen Life membuktikan kemampuannya dalam menjaga kinerja perusahaan yang solid dan memegang teguh amanah peserta.

Hal ini tercermin dari keberhasilan perusahaan dalam memenuhi kewajiban serta memberikan layanan proteksi terbaik kepada lebih dari 1,3 juta peserta Taspen Life di seluruh Indonesia.

Pencapaian ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus tumbuh berkelanjutan dan menjadi mitra perlindungan jiwa yang terpercaya bagi masyarakat.

Sebagai perusahaan asuransi yang terpercaya, Taspen Life senantiasa mengedepankan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam setiap operasional bisnisnya.

Komitmen ini dilakukan guna memastikan keberlanjutan perusahaan jangka panjang serta menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam melindungi masa depan para peserta.