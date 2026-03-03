THR Pensiun 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Bocoran Besarannya

THR Pensiun 2026 Kapan Cair?(Dok. Antara)

KABAR gembira bagi para purnabakti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pensiunan tahun 2026 dipastikan akan segera cair. Berdasarkan kebijakan pemerintah dan kalender hijriah, proses pencairan dana tersebut direncanakan mulai mengalir pada pekan pertama bulan Ramadan.

Jadwal Pencairan THR Pensiun 2026

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025, THR dijadwalkan cair paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri. Mengingat Idulfitri 1447 H diprediksi jatuh pada tanggal 20-21 Maret 2026, maka estimasi jadwal pencairan THR Pensiun adalah sebagai berikut:

Awal Pencairan: Mulai 6 Maret 2026 secara bertahap.

Target Penuntasan: Seluruh dana diharapkan sudah masuk ke rekening penerima paling lambat 13 Maret 2026 (H-7 Lebaran).

PENTING: PT Taspen dan PT Asabri mengimbau para pensiunan untuk segera melakukan otentikasi biometrik melalui aplikasi resmi masing-masing agar proses transfer dana tidak mengalami kendala teknis.

Baca juga : Asabri Resmikan Sharing Branches Dengan Taspen Di Enam Titik MPP

Komponen THR Pensiunan 2026

Besaran THR yang diterima pensiunan tahun ini dibayarkan sebesar 100% tanpa potongan pajak (pajak ditanggung pemerintah). Komponen yang masuk dalam hitungan meliputi:

Pensiun Pokok (sesuai golongan terakhir). Tunjangan Keluarga (istri/suami dan anak). Tunjangan Pangan (dalam bentuk uang). Tambahan penghasilan/tunjangan umum lainnya sesuai regulasi.

Golongan Pensiun Estimasi Pensiun Pokok Golongan I Rp1.748.100 - Rp2.256.700 Golongan II Rp1.748.100 - Rp3.208.800 Golongan III Rp1.748.100 - Rp4.029.500 Golongan IV Rp1.748.100 - Rp4.957.100

Cara Cek Pencairan Melalui Taspen dan Asabri

Pensiunan dapat memantau status pencairan melalui beberapa kanal resmi berikut:

Aplikasi Taspen Otentikasi: Pastikan status sudah "Hijau" setelah melakukan pemindaian wajah.

E-Klim Taspen: Untuk mengecek rincian nominal yang ditransfer.

Mobile Apps Asabri: Khusus bagi purnabakti TNI dan Polri.

Cek Mutasi Rekening: Dana akan masuk ke rekening yang biasa digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan.

FAQ (People Also Ask)

Apakah Gaji ke-13 juga cair bersamaan dengan THR?

Tidak. Berdasarkan pola tahunan, Gaji ke-13 direncanakan cair pada bulan Juni 2026, bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah.

Apakah ada potongan iuran untuk THR?

Sesuai aturan, THR dibayarkan penuh tanpa potongan iuran asuransi kesehatan atau iuran lainnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp55 triliun telah disiapkan di kas negara. Pemerintah berharap pencairan yang lebih awal dapat membantu pensiunan memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idulfitri 2026 yang jatuh di bulan Maret. (Z-10)