THR Pensiun 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Bocoran Besarannya

KABAR gembira bagi para purnabakti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pensiunan tahun 2026 dipastikan akan segera cair. Berdasarkan kebijakan pemerintah dan kalender hijriah, proses pencairan dana tersebut direncanakan mulai mengalir pada pekan pertama bulan Ramadan.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025, THR dijadwalkan cair paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri. Mengingat Idulfitri 1447 H diprediksi jatuh pada tanggal 20-21 Maret 2026, maka estimasi jadwal pencairan THR Pensiun adalah sebagai berikut:
PENTING: PT Taspen dan PT Asabri mengimbau para pensiunan untuk segera melakukan otentikasi biometrik melalui aplikasi resmi masing-masing agar proses transfer dana tidak mengalami kendala teknis.
Besaran THR yang diterima pensiunan tahun ini dibayarkan sebesar 100% tanpa potongan pajak (pajak ditanggung pemerintah). Komponen yang masuk dalam hitungan meliputi:
|Golongan Pensiun
|Estimasi Pensiun Pokok
|Golongan I
|Rp1.748.100 - Rp2.256.700
|Golongan II
|Rp1.748.100 - Rp3.208.800
|Golongan III
|Rp1.748.100 - Rp4.029.500
|Golongan IV
|Rp1.748.100 - Rp4.957.100
Pensiunan dapat memantau status pencairan melalui beberapa kanal resmi berikut:
Apakah Gaji ke-13 juga cair bersamaan dengan THR?
Tidak. Berdasarkan pola tahunan, Gaji ke-13 direncanakan cair pada bulan Juni 2026, bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah.
Apakah ada potongan iuran untuk THR?
Sesuai aturan, THR dibayarkan penuh tanpa potongan iuran asuransi kesehatan atau iuran lainnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp55 triliun telah disiapkan di kas negara. Pemerintah berharap pencairan yang lebih awal dapat membantu pensiunan memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idulfitri 2026 yang jatuh di bulan Maret. (Z-10)
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Penyaluran THR bagi pensiunan pada 2026 tercatat sudah mencapai 97%. Adapun, jumlah penerima manfaat secara keseluruhan adalah 3,2 juta orang dengan total nilai Rp9,7 triliun.
