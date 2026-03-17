Ratusan Pemudik Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok

DERETAN bus pariwisata tampak berjajar rapi di Buffer Area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (16/3) pagi. Para peserta mudik mulai berdatangan sejak subuh, membawa tas perjalanan dan harapan untuk berkumpul kembali bersama keluarga di kampung halaman.

Suasana penuh antusiasme tersebut menjadi bagian dari Program Mudik Gratis Pelindo Group 2026 yang mengusung tema Mudik Aman, Berbagi Harapan serta merupakan bagian dari program Mudik Bersama BUMN. Dalam program ini, PT Jakarta International Container Terminal (JICT) turut berpartisipasi dengan menyediakan lima bus untuk mengantarkan ratusan pemudik menuju Surabaya, Solo, dan Madiun.

Direktur Utama JICT Ade Hartono mengatakan bahwa partisipasi JICT dalam program ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. "Mudik adalah tradisi penting bagi masyarakat Indonesia. Melalui program ini kami berharap para peserta dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman sehingga dapat berkumpul kembali bersama keluarga di kampung halaman," ujar Ade di lokasi peresmian, Jakarta Utara, pada Senin (16/3/2026).

Menurut Ade, Program Mudik Gratis Pelindo Group tahun ini dilaksanakan secara serentak di berbagai kota di Indonesia dan menyediakan ribuan kursi bagi para pemudik melalui moda transportasi darat, laut, dan kereta api. "Kegiatan ini juga menjadi komitmen JICT sebagai bagian dari Pelindo Group dalam mendukung mobilitas masyarakat yang aman selama periode arus mudik Lebaran," ujar Ade.

Salah satu peserta mudik, Ahmad, 35, mengaku sangat terbantu dengan program ini. "Biasanya saya pulang naik sepeda motor karena biaya bus mahal kalau bawa keluarga. Dengan program ini saya bisa pulang bersama istri dan anak," ujarnya. (Ant/I-2)