THR Pensiun 2026 Cair Serentak Mulai Hari Ini, Cek Rekening Sekarang!

PT TASPEN (Persero) resmi memulai penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 bagi para penerima pensiun di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini dilakukan secara serentak mulai Kamis (5/3) guna mendukung daya beli masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Penyaluran ini mencakup sebanyak 3.234.556 penerima pensiun yang tersebar di berbagai wilayah. TASPEN memanfaatkan sistem pembayaran terintegrasi yang bekerja sama dengan 45 mitra bayar resmi untuk memastikan dana sampai ke tangan yang berhak tanpa kendala teknis.

Komitmen Pelayanan Berbasis Prinsip 5T

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyatakan bahwa pemberian THR ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi negara atas pengabdian para pensiunan. Ia memastikan seluruh proses administrasi telah dioptimalkan demi kelancaran distribusi.

“Bagi kami, THR bukan hanya kewajiban, melainkan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para pensiunan kepada negara. TASPEN mengoptimalkan seluruh sistem agar penyaluran berjalan lancar sesuai prinsip 5T: Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi,” ujar Henra dalam keterangan resminya di Jakarta.

Rincian Komponen dan Aturan Pembayaran THR 2026

Besaran THR tahun ini dihitung berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari 2026. Berikut adalah rincian komponen yang menyusun nominal THR pensiunan:

Pensiun Pokok

Tunjangan Keluarga

Tunjangan Pangan

Tambahan Penghasilan

TASPEN menegaskan bahwa pembayaran THR ini tidak dikenakan potongan iuran atau potongan pinjaman kredit apa pun. Pajak Penghasilan (PPh) atas THR ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi penerima pensiun dengan masa pensiun Februari 2026 atau sebelumnya yang pembayaran pensiun pertamanya dilakukan setelah 25 Februari 2026, THR tetap dibayarkan mulai 5 Maret 2026.

Ketentuan Khusus bagi Penerima Pensiun Ganda

Pemerintah juga mengatur mekanisme bagi pensiunan yang memiliki status ganda atau lebih dari satu sumber penghasilan:

Pensiun Janda/Duda: Aparatur negara atau pensiunan yang sekaligus menerima pensiun janda/duda tetap berhak mendapatkan THR dari kedua hak tersebut. Jabatan Berbeda: Bagi penerima yang memiliki lebih dari satu sumber pensiun dari jabatan yang berbeda, THR hanya diberikan satu kali dengan nilai yang paling besar (paling menguntungkan bagi penerima). Pensiunan Baru per Maret 2026: Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun terhitung mulai 1 Maret 2026, pembayaran THR-nya dilakukan oleh instansi asal masing-masing.

Imbauan Keamanan Informasi

Mengingat tingginya antusiasme pencairan dana, TASPEN meminta para pensiunan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk penipuan. Masyarakat diingatkan untuk tidak memberikan data pribadi, nomor rekening, PIN, atau OTP kepada pihak mana pun yang mengatasnamakan TASPEN.

Informasi valid terkait pencairan THR hanya dapat diakses melalui saluran resmi perusahaan, yakni situs web taspen.co.id, media sosial resmi, kantor cabang terdekat, atau melalui Call Center di nomor 1500919. (Ant/Z-10)