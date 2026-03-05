THR Pensiun 2026 Cair Serentak Mulai Hari Ini, Cek Rekening Sekarang!

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
PT TASPEN (Persero) resmi memulai penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 bagi para penerima pensiun di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini dilakukan secara serentak mulai Kamis (5/3) guna mendukung daya beli masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Penyaluran ini mencakup sebanyak 3.234.556 penerima pensiun yang tersebar di berbagai wilayah. TASPEN memanfaatkan sistem pembayaran terintegrasi yang bekerja sama dengan 45 mitra bayar resmi untuk memastikan dana sampai ke tangan yang berhak tanpa kendala teknis.
Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyatakan bahwa pemberian THR ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi negara atas pengabdian para pensiunan. Ia memastikan seluruh proses administrasi telah dioptimalkan demi kelancaran distribusi.
“Bagi kami, THR bukan hanya kewajiban, melainkan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para pensiunan kepada negara. TASPEN mengoptimalkan seluruh sistem agar penyaluran berjalan lancar sesuai prinsip 5T: Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi,” ujar Henra dalam keterangan resminya di Jakarta.
Besaran THR tahun ini dihitung berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari 2026. Berikut adalah rincian komponen yang menyusun nominal THR pensiunan:
TASPEN menegaskan bahwa pembayaran THR ini tidak dikenakan potongan iuran atau potongan pinjaman kredit apa pun. Pajak Penghasilan (PPh) atas THR ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi penerima pensiun dengan masa pensiun Februari 2026 atau sebelumnya yang pembayaran pensiun pertamanya dilakukan setelah 25 Februari 2026, THR tetap dibayarkan mulai 5 Maret 2026.
Pemerintah juga mengatur mekanisme bagi pensiunan yang memiliki status ganda atau lebih dari satu sumber penghasilan:
Mengingat tingginya antusiasme pencairan dana, TASPEN meminta para pensiunan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk penipuan. Masyarakat diingatkan untuk tidak memberikan data pribadi, nomor rekening, PIN, atau OTP kepada pihak mana pun yang mengatasnamakan TASPEN.
Informasi valid terkait pencairan THR hanya dapat diakses melalui saluran resmi perusahaan, yakni situs web taspen.co.id, media sosial resmi, kantor cabang terdekat, atau melalui Call Center di nomor 1500919. (Ant/Z-10)
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Penyaluran THR bagi pensiunan pada 2026 tercatat sudah mencapai 97%. Adapun, jumlah penerima manfaat secara keseluruhan adalah 3,2 juta orang dengan total nilai Rp9,7 triliun.
