Pensiunan Diminta Waspadai Penipuan saat Pencairan THR

PT TASPEN (Persero) mengimbau para pensiunan aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat negara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan seiring proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 yang telah dimulai sejak 5 Maret.

Corporate Secretary PT TASPEN, Henra dalam keterangannya pada Senin (9/3), menegaskan bahwa pencairan THR dilakukan secara otomatis ke rekening masing-masing peserta tanpa memerlukan proses tambahan maupun biaya layanan apa pun.

“Kami menegaskan bahwa TASPEN tidak pernah memungut biaya layanan atau meminta data pribadi tambahan untuk pencairan THR melalui kanal tidak resmi dalam seluruh proses pelayanan. Seluruh layanan kami bersifat gratis,” kata Henra.

Ia juga mengajak peserta untuk menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.

Pada momentum penyaluran THR 2026, TASPEN memastikan proses pembayaran kepada sekitar 3,2 juta penerima pensiun berjalan tepat waktu, aman, dan akurat. Hingga saat ini, sekitar 97 persen THR telah berhasil disalurkan kepada para penerima manfaat.

Seiring proses tersebut, perusahaan juga mengingatkan peserta agar mewaspadai berbagai modus penipuan yang sering muncul saat periode pencairan dana, seperti permintaan data pribadi, pengiriman tautan mencurigakan, hingga permintaan biaya layanan yang mengatasnamakan TASPEN.

Untuk mencegah hal tersebut, TASPEN mengimbau peserta menerapkan prinsip “Tahan, Pastikan, dan Laporkan”. Peserta diminta tidak langsung mempercayai pesan atau surat yang mengatasnamakan perusahaan, memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi TASPEN atau call center 1500919, serta melaporkan indikasi penipuan kepada pihak berwenang atau layanan pengaduan resmi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen TASPEN dalam menjaga keamanan dan kenyamanan peserta, sekaligus memastikan setiap hak penerima pensiun, termasuk penyaluran THR, dapat diterima secara tepat waktu dan akuntabel.

Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara melalui sistem yang transparan, aman, dan mudah diakses oleh seluruh peserta. (Ant/P-3)