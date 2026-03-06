THR untuk Pensiunan sudah Tersalur 97 Persen

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Realisasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pensiunan pada 2026 tercatat sudah mencapai 97%. Adapun, jumlah penerima manfaat secara keseluruhan adalah 3,2 juta orang dengan total nilai Rp9,7 triliun.
PT Taspen mengungkapkan percepatan pembayaran ini didukung oleh transformasi digital layanan yang mampu memangkas proses administrasi dari tiga hari menjadi satu hari. Akselerasi dilakukan untuk memastikan para pensiunan dapat menerima hak tepat waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Arahan Presiden jelas bahwa tidak boleh ada keterlambatan pembayaran THR karena hal ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Taspen berkomitmen memastikan hak para pensiunan terpenuhi secara cepat dan tepat,” ujar Komisaris Utama Taspen Fary Djemy Francis saat melakukan peninjauan langsung ke Kantor Cabang Taspen Medan serta Kantor Pos Medan sebagai salah satu mitra bayar.
Melalui kegiatan pemantauan langsung, Fary mengaku menerima berbagai apresiasi dari para pensiunan yang menyebut pembayaran THR tahun ini diterima lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Ia pun mengapresiasi dukungan para mitra bayar Taspen, baik dari sektor perbankan maupun Kantor Pos, yang telah memastikan kelancaran proses penyaluran THR.
Penyaluran THR tahun ini dilakukan secara serentak melalui sistem pembayaran pensiun yang terintegrasi dengan 45 mitra bayar di seluruh Indonesia. Melalui mekanisme tersebut, dana dapat diterima peserta secara aman dan tepat waktu sebelum perayaan Lebaran.
Sebagai pengelola dana pensiun bagi aparatur negara, Taspen terus melakukan penguatan layanan melalui digitalisasi sistem, penyempurnaan proses bisnis, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga akurasi data, keamanan transaksi, serta kualitas layanan bagi peserta pensiun di seluruh Indonesia sehingga para penerima manfaat dapat menyambut Idulfitri 1447 Hijriah dengan lebih tenang bersama keluarga.
Di sisi lain, perseroan juga mengimbau para penerima pensiun untuk tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan, khususnya terkait informasi pembayaran THR. (Ant/E-3)
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Simak tren belanja online Ramadan 2026 yang melonjak di jam sahur dan buka puasa. Dapatkan tips alokasi THR ideal 20-20-30-30 agar keuangan tetap sehat.
Bingung kelola THR? Pakar keuangan OJK bagikan rumus 3P (Prioritas, Proteksi, Perayaan) agar keuangan tetap stabil di tengah ketidakpastian global 2026.
Utang terkelola seperti kredit kepemilikan rumah atau pinjaman dengan bunga rendah yang tidak harus dibayar segera, menurut Rista, tidak selalu harus dilunasi menggunakan dana THR.
Cek lokasi ATM Bank Mandiri dan BNI yang menyediakan pecahan Rp10 ribu dan Rp20 ribu di Jakarta untuk THR Lebaran 2026.
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
PT TASPEN (Persero) resmi menyalurkan THR 2026 mulai 5 Maret kepada 3,23 juta pensiunan. Cek komponen, aturan penerima ganda, dan jadwal lengkapnya di sini.
THR Pensiun 2026 diperkirakan cair mulai 6 Maret 2026. Cek jadwal resmi Taspen & Asabri, komponen gaji, serta syarat pencairan di sini.
Pengangkatan Billy merupakan bagian komitmen PT Taspen dalam menghadirkan kepemimpinan profesional dengan pengalaman internasional dan lintas sektor.
KPK tidak mungkin menyimpan uang dalam jumlah besar di Gedung Merah Putih KPK atau di Gedung Rupbasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved