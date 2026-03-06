THR untuk Pensiunan sudah Tersalur 97 Persen

ilustrasi(Antara)

Realisasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pensiunan pada 2026 tercatat sudah mencapai 97%. Adapun, jumlah penerima manfaat secara keseluruhan adalah 3,2 juta orang dengan total nilai Rp9,7 triliun.

PT Taspen mengungkapkan percepatan pembayaran ini didukung oleh transformasi digital layanan yang mampu memangkas proses administrasi dari tiga hari menjadi satu hari. Akselerasi dilakukan untuk memastikan para pensiunan dapat menerima hak tepat waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Arahan Presiden jelas bahwa tidak boleh ada keterlambatan pembayaran THR karena hal ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Taspen berkomitmen memastikan hak para pensiunan terpenuhi secara cepat dan tepat,” ujar Komisaris Utama Taspen Fary Djemy Francis saat melakukan peninjauan langsung ke Kantor Cabang Taspen Medan serta Kantor Pos Medan sebagai salah satu mitra bayar.

Melalui kegiatan pemantauan langsung, Fary mengaku menerima berbagai apresiasi dari para pensiunan yang menyebut pembayaran THR tahun ini diterima lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Ia pun mengapresiasi dukungan para mitra bayar Taspen, baik dari sektor perbankan maupun Kantor Pos, yang telah memastikan kelancaran proses penyaluran THR.

Penyaluran THR tahun ini dilakukan secara serentak melalui sistem pembayaran pensiun yang terintegrasi dengan 45 mitra bayar di seluruh Indonesia. Melalui mekanisme tersebut, dana dapat diterima peserta secara aman dan tepat waktu sebelum perayaan Lebaran.

Sebagai pengelola dana pensiun bagi aparatur negara, Taspen terus melakukan penguatan layanan melalui digitalisasi sistem, penyempurnaan proses bisnis, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga akurasi data, keamanan transaksi, serta kualitas layanan bagi peserta pensiun di seluruh Indonesia sehingga para penerima manfaat dapat menyambut Idulfitri 1447 Hijriah dengan lebih tenang bersama keluarga.

Di sisi lain, perseroan juga mengimbau para penerima pensiun untuk tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan, khususnya terkait informasi pembayaran THR. (Ant/E-3)