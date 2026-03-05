Pemko Pekanbaru Buka Posko Aduan THR

Ilustrasi(MI/Rudi Kurniawansyah)

PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat membuka posko pengaduan bagi karyawan yang tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan.

Karyawan bisa membuat aduan ke posko yang ada di Kantor Disnaker Kota Pekanbaru, Jalan Samarinda, Tangkerang Tengah jika tidak mendapatkan haknya dari perusahaan.

"Posko Pengaduan THR tahun 2026 sudah kita buka. Karyawan bisa membuat aduan jika haknya tidak diberikan dari perusahaan," kata Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, Rabu (4/3).

Ia menjelaskan, posko pengaduan THR ini membuka layanan dari hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 08.00 WIB sampai 15.00 WIB.

Selain datang ke posko pengaduan, karyawan juga bisa membuat aduan secara online melalui link https://s.id/PoskoPengaduanTHR2026.

"Karena THR itu wajib dibayarkan oleh pihak perusahaan sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

Pihaknya kembali mengingatkan perusahaan agar segera melakukan pembayaran THR tahun 2026 kepada karyawan.

Jika pembayaran THR tahun 2025 dilaksanakan paling lambat H-7 lebaran, maka pembayaran THR tahun ini lebih cepat dari biasanya, yaitu harus dibayarkan paling lambat pada 8 Maret 2026.

Percepatan pembayaran THR tahun 2026 ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan RI, nomor 6 tahun 2016.

"Harus dibayar penuh tanpa dicicil," pungkasnya.(H-2)