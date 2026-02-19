Ratusan Brand Lokal akan Ramaikan Jakcloth Lebaran Fair 2026

Konferensi Pers Jakcloth Lebaran Fair 2026.(Dok. MI/Rifaldi Putra Irianto)

EVENT pameran busana lokal, Jakcloth, kembali hadir menyapa masyarakat Jakarta di masa ramadan lewat gelaran Jakcloth Lebaran Fair 2026. Mengambil lokasi di Plaza Timur GBK Senayan, acara ini akan berlangsung mulai dari tanggal 7--18 Maret 2026.

Kegiatan ini menjanjikan pengalaman menarik dengan menghadirkan beragam kegiatan, pengunjung bisa ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa sembari belanja produk lokal berkualitas, menyaksikan konser musik hingga ajang Night Run.

”Sejauh ini ada sekitar 350 brand clothing yang akan ikutan dan semua ini adalah brand lokal yang sudah kami kurasi dengan baik. Kami berharap masyarakat bisa datang sambil ngabuburit jelang berbuka puasa, cari-cari baju Lebaran sembari menyaksikan hiburan di panggung musik yang kami sediakan,” kata Founder Jakclot, Ucok Nasution dalam keterangan pers, Rabu (18/2).

Panggung Musik dengan Penampil Populer

Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya yang menggunakan dua panggung, tahun ini Jakcloth akan memusatkan kemeriahan pada satu panggung utama. Sederet musisi lintas genre telah dikonfirmasi akan memeriahkan panggung Jakcloth.

Grup reggae Momonon bakal hadir dalam kegiatan tersebut, spesialnya mereka dikabarkan akan membawakan beberapa lagu religi. Selain itu grup band Geledek dan Aldi Taher juga akan tampil di panggung utama. Musisi lainnya seperti Opick, Maxime Boutier, Element, hingga Ten2five pun akan mengisi acara.

”Selain penampilan istimewa para penyanyi dan band papan atas Indonesia, kami juga membuat festival band yang mana pemenangnya akan menerima hadiah istimewa dari Jakcloth. Dan mudah-mudahan dari dari hasilnya nanti di Jakcloth insyaAllah mereka bisa akan lebih banyak manggung-manggung lagi,” jelas Program Director Jakcloth Lebaran Fair 2026, Aa Godbless.

Gebrakan Baru

Salah satu pembeda utama tahun ini dengan edisi sebelumnya adalah hadirnya Jakcloth Ramadan Night Run. Ajang lari malam hari di tengah bulan puasa ini dijadwalkan menjadi pembuka rangkaian acara pada tanggal 7 Maret 2026.

Aditya Perdana, koordinator Night Run, memprediksi akan ada sekitar 2.000 hingga 3.000 peserta yang bergabung."Pastinya berbeda banget dari lari biasanya. Kami menyiapkan berbagai gimmick menarik, pembagian hampers dari sponsor, jersey eksklusif, hingga medali khusus Ramadan Night Run," jelasnya.

Konsep lari malam ini dianggap sangat cocok dengan pola aktivitas masyarakat saat bulan Ramadan, di mana mereka bisa berolahraga setelah berbuka puasa, lalu langsung melanjutkan kegiatan dengan berbelanja baju Lebaran di area pameran. (H-3)