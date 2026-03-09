Kemenag Tegaskan Panduan Takbiran saat Nyepi Hanya Berlaku di Bali

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KEMENTERIA Agama (Kemenag) menegaskan bahwa panduan pelaksanaan takbiran yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi hanya berlaku di Provinsi Bali. Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya konten di media sosial yang menyebut aturan tersebut diterapkan secara nasional.
Panduan ini disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan malam takbiran Idulfitri 1447 H bertepatan dengan Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026 di Bali. Aturan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Kemenag, pemerintah daerah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat setempat.
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, mengatakan sejak awal pihaknya telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak di Bali guna memastikan kedua perayaan keagamaan dapat berlangsung dengan penuh toleransi dan saling menghormati.
"Sejak awal kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta para tokoh agama di Bali. Prinsipnya, jika memang waktunya bersamaan, kedua perayaan ini tetap dapat dijalankan dengan saling menghormati dan penuh pengertian," kata Thobib di Jakarta, Senin (9/3).
Menurutnya, panduan tersebut disusun untuk menjaga harmoni kehidupan beragama di Bali jika dua perayaan besar itu terjadi dalam waktu yang sama.
Ia juga menegaskan bahwa aturan tersebut tidak berlaku secara nasional dan hanya ditujukan untuk masyarakat di Bali.
"Panduan ini hanya untuk Bali dan jika malam takbiran bersamaan dengan Hari Raya Nyepi. Sekira ada yang membuat konten media sosial dengan framing bahwa panduan ini untuk semua daerah, itu tidak benar," ujarnya.
Dalam panduan tersebut, umat Islam di Bali diperkenankan melaksanakan takbiran di masjid atau mushola terdekat dengan berjalan kaki. Kegiatan dilakukan tanpa penggunaan pengeras suara, tanpa menyalakan petasan atau bunyi-bunyian lainnya, serta menggunakan penerangan secukupnya.
Pelaksanaan takbiran juga dibatasi mulai pukul 18.00 Wita hingga 21.00 Wita.
Kemenag juga menegaskan bahwa pengamanan dan ketertiban pelaksanaan takbiran menjadi tanggung jawab pengurus masjid atau musala dengan tetap berkoordinasi bersama aparat keamanan setempat.
Selain itu, prajuru desa adat, pengurus masjid atau musala, pecalang, linmas, serta aparat desa atau kelurahan turut bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Nyepi maupun kegiatan takbiran di wilayah masing-masing.
Panduan tersebut tertuang dalam seruan bersama yang ditandatangani oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bali Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali I Gusti Made Sunartha, Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, Komandan Korem 163/Wira Satya Brigjen Ida I Dewa Agung Hadisaputra, serta Gubernur Bali Wayan Koster.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kemenag I Nengah Duija juga menegaskan bahwa pedoman ini bersifat khusus untuk Bali. Namun, menurutnya, panduan tersebut dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang memiliki komunitas Hindu jika suatu saat Idulfitri bertepatan dengan Nyepi.
"Kami berharap masyarakat memahami pedoman ini sebagai bentuk kearifan bersama untuk menjaga kerukunan dan saling menghormati antarumat beragama," jelasnya.
Kemenag pun mengajak masyarakat untuk menjaga suasana damai dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang berpotensi memecah kerukunan umat beragama.
"Kami mengajak umat beragama untuk tidak mudah terprovokasi. Indonesia memiliki tradisi panjang dalam merawat toleransi. Penyesuaian seperti ini justru menunjukkan kedewasaan kita dalam beragama dan hidup berdampingan," pungkasnya. (E-4)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menyampaikan panduan jika Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026 berbarengan dengan malam takbiran Idulfitri 1447 H.
Menag Nasaruddin Umar lapor ke Presiden Prabowo terkait kesiapan Idulfitri 2026. Di Bali, malam takbiran disepakati tanpa sound system dan dibatasi hingga jam 9 malam
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggelar pawai ogoh-ogoh hingga pemasangan penjor untuk pertama kalinya di jantung ibu kota tersebut dalam rangka perayaan Nyepi.
Saka Museum Hadirkan Immersive Experience Baru, Bisa Saksikan Perayaan Nyepi Dalam Layar Kubah
Penyeberangan di Selat Bali lewat Pelabuhan Gilimanuk sempat ditutup sementara pada Hari Raya Nyepi mulai Sabtu (29/3) pukul 05.00 Wita hingga Minggu (30/3) pukul 06.00 Wita.
Jumlah PPPK paruh waktu di Jawa Tengah mencapai 13.077 orang, terbesar secara nasional.
Kebijakan tersebut juga merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang merencanakan perjalanan ibadah umrah mendekati Idulfitri.
WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan pentingnya memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU menjelang arus mudik Lebaran.
Pemerintah provinsi Jateng siap menyambut belasan juta orang masuk yang masuk pada Lebaran 2026. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya keselamatan
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menyampaikan panduan jika Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026 berbarengan dengan malam takbiran Idulfitri 1447 H.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved