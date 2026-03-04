Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENTERI Agama Nasaruddin Umar melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto kesiapan jelang Idulfitri, termasuk potensi gesekan akibat berdekatan dengan Hari Raya Nyepi di Bali.
Nasaruddin mengakui momentum tersebut memerlukan pengaturan khusus, mengingat karakter Nyepi yang menuntut keheningan total, sementara malam takbiran identik dengan lantunan takbir dan aktivitas masyarakat.
"Saya juga melaporkan persiapan lebaran akan datang karena beberapa tempat ya tanggal 19 (Maret) itu kan Hari Nyepi. Hari Nyepi kita tahu tidak boleh ada suara-suara berisik, tidak boleh ada kendaraan dan sebagainya padahal malam itu juga ada teman-teman kita takbir," ujarnya di Istana Kepresidenan, Rabu (4/3).
Menurut dia, pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat di Bali untuk mencari titik temu. Hasilnya, takbiran tetap diperbolehkan dengan sejumlah pembatasan agar tidak mengganggu pelaksanaan Nyepi.
"Kami melaporkan kepada Bapak Presiden sudah ada persepakatan kami dengan pemerintah setempat dengan tokoh-tokoh masyarakat di Bali bahwa takbir itu tidak bertentangan dengan Nyepi, cuma syaratnya ya Nyepi-nya berjalan tapi takbirnya juga berjalan, cuma tidak pakai sound system dan dibatasi waktunya juga dari jam 6 sampai jam 9 (malam)," jelasnya.
Selain isu Nyepi, Nasaruddin juga menyinggung kemungkinan perbedaan penetapan Idulfitri tahun ini. Ia menegaskan perbedaan tersebut bukan hal baru dan akan diputuskan melalui sidang isbat pemerintah.
"Lebarannya pun juga ya perbedaan itu kita terima sebagai suatu hal yang biasa di Indonesia. Nanti kita akan lihat sidang isbat penentuannya kapan pastinya akan Idulfitri nanti akan datang," kata Nasaruddin. (P-4)
KEMENTERIA Agama (Kemenag) menegaskan bahwa panduan pelaksanaan takbiran yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi hanya berlaku di Provinsi Bali.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menyampaikan panduan jika Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026 berbarengan dengan malam takbiran Idulfitri 1447 H.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggelar pawai ogoh-ogoh hingga pemasangan penjor untuk pertama kalinya di jantung ibu kota tersebut dalam rangka perayaan Nyepi.
Saka Museum Hadirkan Immersive Experience Baru, Bisa Saksikan Perayaan Nyepi Dalam Layar Kubah
Penyeberangan di Selat Bali lewat Pelabuhan Gilimanuk sempat ditutup sementara pada Hari Raya Nyepi mulai Sabtu (29/3) pukul 05.00 Wita hingga Minggu (30/3) pukul 06.00 Wita.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved