Panduan Pertolongan Pertama untuk Gejala GERD Saat Mudik 

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PERJALANAN mudik yang panjang sering kali memicu kekambuhan gejala Gastroesophageal Reflux Disease (GERD). Kondisi duduk terlalu lama, stres di perjalanan, hingga pola makan sahur yang terburu-buru menjadi pemicu utama naiknya asam lambung ke kerongkongan.
Dokter Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Gastroenterologi Hepatologi lulusan Universitas Indonesia Dr. dr. Hasan Maulahela, Sp.P.D, Subsp. G.E.H. (K) membagikan panduan praktis bagi pemudik yang merasakan gejala GERD saat masih menjalankan ibadah puasa di perjalanan.
Jika muncul sensasi terbakar di dada (heartburn), mual, atau rasa pahit di mulut, Hasan menyarankan tiga langkah segera untuk meredakan gejala tanpa harus langsung membatalkan puasa:
Meskipun penderita berupaya tetap berpuasa, ada kondisi tertentu di mana kesehatan harus diprioritaskan. Hasan mengingatkan agar pemudik tidak memaksakan diri jika gejala masuk dalam kategori berat.
“Jika kondisi tidak mereda dan terjadi gejala berat yang ditandai dengan nyeri ulu hati sangat hebat disertai muntah atau sesak napas, maka sebaiknya jangan memaksakan diri. Segerakan berbuka dengan air hangat (bukan air dingin atau air dengan es batu) dan konsumsi obat jika perlu,” tegasnya.
Selain pertolongan pertama, pencegahan tetap menjadi kunci. Pemudik disarankan untuk tidak makan terburu-buru saat sahur dan menghindari makanan pemicu seperti makanan pedas, berlemak, atau minuman berkafein tinggi.
Penting juga bagi para pemudik untuk mengelola stres dan kelelahan dengan beristirahat secara berkala di rest area.
Sebagai langkah antisipasi medis darurat, Hasan menyarankan pemudik untuk menyimpan daftar alamat rumah sakit di sepanjang jalur mudik yang dilewati agar pertolongan medis cepat bisa didapatkan jika gejala tidak kunjung membaik. (Ant/Z-1)
SEBANYAK 37 ribu kendaraan memasuki Kota Solo melalui Gerbang Tol ( GT) Ngemplak pada H-5 lebaran atau Idul Fitri 1447 H/2026. Kendaraan pribadi mendominasi arus mudik
Pansela Pulau Jawa dapat jadi alternatif perjalanan mudik Lebaran 2026. Selain membantu mengurai kepadatan lalu lintas di Jalur Pantai Utara (Pantura) dan Jalan Tol Trans Jawa
Selain hipertensi, diabetes dan influenza juga menduduki posisi teratas dalam daftar keluhan kesehatan di posko pemantauan mudik.
Fasilitas dinas hanya diperuntukkan bagi kepentingan kedinasan.
Skema one way ini diberlakukan mulai dari KM 70 Tol Cikampek hingga KM 414 Tol Kalikangkung guna mengantisipasi lonjakan arus mudik.
Pertolongan pertama psikologis (PFA) dapat dilakukan oleh siapa pun dan bertujuan membantu individu merasa lebih tenang, aman, serta mampu mengambil keputusan dasar.
Pelajari langkah pertolongan pertama anak saat kejang, tersedak, dan kondisi darurat. Tips dari dr. Rizki Amrullah, Sp.A, Brawijaya Hospital Taman Mini.
Kucing keracunan? Jangan panik! Pelajari cara mengatasi kucing keracunan dengan cepat & tepat. Kenali gejala, pertolongan pertama, & pencegahan efektif disini!
Pertolongan pertama yang tepat dapat membantu pasien melewati periode kejang dengan aman.
Cara pertama untuk menolong anak yang tenggelam adalah tidak ikut masuk ke dasar kolam.
