Laka Lantas di Tol Pejagan-Pemalang, 4 Meninggal Dunia

Suasana saat terjadi kecelakaan lalu lintas di ruas Tol Pejagan–Pemalang kilometer 290, di Desa Harjosari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (19/3/2026)(MI/Supardji)

KECELAKAAN lalu lintas terjadi di Tol Trans Jawa, tepatnya di ruas Tol Pejagan–Pemalang kilometer 290 di Desa Harjosari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (19/3). Sebuah minibus menabrak bus Agra Mas yang tengah berhenti di bahu jalan, diduga akibat sopir mengantuk.

Akibat kecelakaan tersebut empat penumpang minibus meninggal dunia. Sedangkan satu korban lainnya yang masih balita dalam kondisi kritis dan kini dirawat intensif di RS Siaga Medika, Pemalang. Kasatlantas Polres Tegal, AKP Bharatungga Dharuning Pawuri, menyampaikan kejadian berawal ketika bus Agra Mas bernomor polisi T 7622 DA yang dikemudikan Tarso, 52, berhenti di bahu jalan pada lajur one way untuk memeriksa kondisi ban sekitar pukul 05.30 WIB.

"Bus berhenti di bahu jalan untuk cek ban. Namun dari arah belakang datang minibus Toyota Calya B 2399 FFR dan langsung menabrak bagian belakang bus hingga terjadi benturan keras,” ujar AKP Bharatungga.

Baca juga : H-4 Lebaran, Kecelakaan di Jalan Utama Pantura Brebes, Arus Mudik Tersendat

Akibat benturan tersebut, empat penumpang minibus meninggal dunia. Dua korban dinyatakan tewas di lokasi kejadian, sementara dua lainnya meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit. Keempat korban merupakan satu keluarga asal Bekasi yang tengah dalam perjalanan pulang kampung ke Pemalang.

Mereka adalah Gunawan, 42, selaku pengemudi, istrinya Devi Agustina, 33, dan dua anak mereka Nafisah Maisaroh, 11, dan Narendra Dewan Gaozan, 8. Sedangkan satu korban selamat yang merupakan anak ketiga pasangan tersebut, Nuriel Arshaka Sachio, 3, saat ini masih dalam kondisi kritis.

“Semua penumpang merupakan satu keluarga. Saat ini satu korban balita masih dalam kondisi kritis dan mendapatkan perawatan intensif,” jelasnya.

Petugas dari Unit Gakkum Satlantas Polres Tegal, telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Para pengendara, terutama saat melintas di jalur tol dengan sistem one way, diimbau untuk memastikan kondisi fisik tetap prima dan beristirahat jika merasa lelah atau mengantuk guna menghindari kecelakaan serupa. (JI/E-4)