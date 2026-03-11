3 Pantangan Mudik Pakai Kendaraan Pribadi: Lelah hingga Barang Berlebih jangan Disepelekan!

ilustrasi(ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

MUSIM mudik Lebaran 2026 diprediksi akan melibatkan pergerakan masif jutaan orang. Pakar keselamatan jalan raya dari Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC), Jusri Pulubuhu, mengingatkan para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi untuk mewaspadai tiga karakteristik utama perjalanan mudik di Indonesia.

"Karakter perjalanan mudik di Indonesia ini ada tiga, seperti waktu, kondisi yang lelah hingga membawa barang yang berlebih," ujar Jusri dikutip dari Antara, Rabu (11/3)

1. Waktu Tempuh yang Membengkak

Jusri menekankan bahwa perjalanan mudik, baik menggunakan motor maupun mobil, akan memakan waktu jauh lebih lama dibandingkan hari biasa akibat kepadatan lalu lintas.

"Perjalanan mudik dari Jakarta menuju Jawa Tengah maupun Timur itu rata-rata membutuhkan waktu yang lebih lama. Misal kita mau ke Semarang, kalau hari-hari biasa itu bisa ditempuh dengan waktu 6-7 jam saja. Kalau pada momentum mudik Lebaran ini bisa sampai 12 jam lebih," jelasnya.

2. Manajemen Lelah dan Keletihan

Durasi perjalanan yang meningkat drastis otomatis akan menguras stamina pengemudi dan penumpang, terlebih bagi mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Menurut Jusri, keletihan adalah faktor risiko yang sering kali disepelekan namun sangat berbahaya.

"Letih dan lelah menjadi teman perjalanan. Karena waktu yang cukup lama, sehingga muncul masalah tersebut, yang tidak boleh disepelekan oleh pengendara," tegas Jusri. Ia menyarankan pemudik untuk menyiapkan fisik secara matang dan disiplin mengatur waktu istirahat di sepanjang perjalanan.

3. Risiko Muatan Berlebih (Overload)

Kebiasaan membawa banyak perbekalan dan oleh-oleh sering kali membuat kendaraan melebihi kapasitas muatnya. Jusri memperingatkan bahwa overload tidak hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga merugikan secara finansial.

"Kebiasaan membawa barang banyak pada saat mudik ini, mengakibatkan dampak buruk bagi kendaraan. Karena muatan berlebih ini dapat mengakibatkan mobil itu cepat rusak dan juga konsumsi BBM menjadi lebih meningkat," tambahnya.

Prediksi Puncak Arus Mudik 2026

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sebanyak 143,9 juta orang diperkirakan akan melakukan perjalanan mudik tahun ini. Sementara itu, Polri memprediksi puncak arus mudik Lebaran 1447 H/2026 akan terbagi dalam dua gelombang, yakni pada 14-15 Maret dan 18-19 Maret 2026.