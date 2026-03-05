Pemkot Tangerang Perkuat Sinergi Pengamanan Rumah Kosong Jelang Mudik

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tangerang mengambil langkah preventif guna menjamin keamanan wilayah selama musim mudik Lebaran. Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk memperkuat sinergi dengan pengurus RT/RW serta unsur TNI dan Polri dalam menjaga lingkungan, terutama kawasan permukiman yang banyak ditinggalkan penghuninya.
“Kita ingin masyarakat yang mudik merasa tenang karena lingkungan tempat tinggal tetap terpantau dan aman. Koordinasi lintas sektor harus diperkuat dan respons terhadap laporan masyarakat harus cepat,” ujar Sachrudin di Tangerang, Kamis (5/3).
Koordinasi Lintas Sektor
Di tingkat kota, Pemkot Tangerang terus mematangkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memastikan perayaan Idul Fitri berjalan lancar, aman, dan tertib. Sachrudin menekankan bahwa kesiapan aspek pelayanan dan pengamanan menjadi prioritas utama.
“Kami ingin memastikan seluruh aspek pelayanan dan pengamanan benar-benar siap. Sinergi dengan seluruh unsur, mulai dari perangkat daerah, aparat kewilayahan, hingga TNI dan Polri, terus kami perkuat agar masyarakat dapat menyambut Idul Fitri dengan tenang dan nyaman,” tambahnya.
Optimalisasi Pelayanan Publik
Meski terdapat penyesuaian jam kerja selama Ramadan, Wali Kota menegaskan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Ia meminta aparat wilayah aktif melakukan penertiban dan penegakan aturan sesuai surat edaran yang berlaku demi menjaga kondusivitas.
“Aparat wilayah harus aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penertiban dan penegakan aturan maupun surat edaran selama bulan suci, sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif,” tegasnya.
Kesiapan Logistik dan Transportasi
Selain faktor keamanan, Pemkot Tangerang juga fokus pada:
“Kita harus lakukan percepatan di berbagai sektor agar kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran dapat terpenuhi dengan baik. Posko Lebaran harus siap, pengamanan arus mudik dan balik dipastikan lancar, stabilitas harga dijaga, serta pelayanan kesehatan tetap siaga,” pungkasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang, Achmad Suhaely, menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan teknis mulai dari pembatasan kendaraan besar hingga pemasangan petunjuk jalan.
"Kami bersama Kepolisian dan TNI siap melakukan apel bersama dalam keamanan wilayah jelang musim mudik," tutup Suhaely. (Ant/P-2)
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
MENURUT laporan World Economic Forum yang dilansir pada 2023, Kota Jakarta menghadapi penurunan tanah hingga 25 sentimeter.
Simak update harga tiket kapal Merak-Bakauheni Lebaran 2026! Dapatkan info tarif promo satu harga (Eksekutif harga Reguler), rincian harga kendaraan, dan panduan pesan tiket
Jangan biarkan mudik Anda terhambat! Cek 10 komponen vital mobil sebelum mudik Lebaran 2026.
Menko Infrastruktur AHY pastikan pemerintah kawal penuh kesiapan mudik Lebaran tahun ini. Fokus pada perbaikan jalan, kelaikan armada multimoda, hingga target penurunan harga tiket
Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat dan fasilitas umum bagi pemudik, tetapi juga sebagai pusat informasi jalur alternatif dan rawan bencana.
Warga KTP non-DKI bisa ikut Mudik Gratis DKI Jakarta 2026! Simak syarat pendaftaran, jadwal kluster tujuan, dan lokasi keberangkatan di sini. Kuota bus bertambah!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved