Pemkot Tangerang Perkuat Sinergi Pengamanan Rumah Kosong Jelang Mudik

Wali Kota Tangerang Sachrudin .(Antara-HO)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tangerang mengambil langkah preventif guna menjamin keamanan wilayah selama musim mudik Lebaran. Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk memperkuat sinergi dengan pengurus RT/RW serta unsur TNI dan Polri dalam menjaga lingkungan, terutama kawasan permukiman yang banyak ditinggalkan penghuninya.

“Kita ingin masyarakat yang mudik merasa tenang karena lingkungan tempat tinggal tetap terpantau dan aman. Koordinasi lintas sektor harus diperkuat dan respons terhadap laporan masyarakat harus cepat,” ujar Sachrudin di Tangerang, Kamis (5/3).

Koordinasi Lintas Sektor

Di tingkat kota, Pemkot Tangerang terus mematangkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk memastikan perayaan Idul Fitri berjalan lancar, aman, dan tertib. Sachrudin menekankan bahwa kesiapan aspek pelayanan dan pengamanan menjadi prioritas utama.

“Kami ingin memastikan seluruh aspek pelayanan dan pengamanan benar-benar siap. Sinergi dengan seluruh unsur, mulai dari perangkat daerah, aparat kewilayahan, hingga TNI dan Polri, terus kami perkuat agar masyarakat dapat menyambut Idul Fitri dengan tenang dan nyaman,” tambahnya.

Optimalisasi Pelayanan Publik

Meski terdapat penyesuaian jam kerja selama Ramadan, Wali Kota menegaskan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Ia meminta aparat wilayah aktif melakukan penertiban dan penegakan aturan sesuai surat edaran yang berlaku demi menjaga kondusivitas.

“Aparat wilayah harus aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penertiban dan penegakan aturan maupun surat edaran selama bulan suci, sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif,” tegasnya.

Kesiapan Logistik dan Transportasi

Selain faktor keamanan, Pemkot Tangerang juga fokus pada:

Rekayasa Lalu Lintas: Menyiapkan transportasi dan jalur mudik yang efektif.

Posko Lebaran: Pendirian titik-titik pantau di lokasi strategis.

Ketahanan Pangan: Pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar.

“Kita harus lakukan percepatan di berbagai sektor agar kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran dapat terpenuhi dengan baik. Posko Lebaran harus siap, pengamanan arus mudik dan balik dipastikan lancar, stabilitas harga dijaga, serta pelayanan kesehatan tetap siaga,” pungkasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang, Achmad Suhaely, menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan teknis mulai dari pembatasan kendaraan besar hingga pemasangan petunjuk jalan.

"Kami bersama Kepolisian dan TNI siap melakukan apel bersama dalam keamanan wilayah jelang musim mudik," tutup Suhaely. (Ant/P-2)