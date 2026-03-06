Update Harga Tiket Kapal Merak-Bakauheni Lebaran 2026: Ada Promo Satu Harga!

Foto udara mobil pemudik antre menaiki kapal di Pelabuhan Merak(ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

MUDIK Lebaran 1447 H sudah di depan mata. Bagi Anda yang berencana menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah merilis daftar harga tiket terbaru untuk periode Angkutan Lebaran 2026.

Tahun ini, pemerintah memberikan kejutan menarik berupa Program Tarif Satu Harga, di mana penumpang bisa menikmati fasilitas kapal eksekutif namun cukup membayar dengan tarif reguler. Simak rincian lengkapnya di bawah ini!

Rincian Harga Tiket Merak-Bakauheni 2026

Berdasarkan data terbaru, tarif dibedakan berdasarkan kelas layanan dan jenis kendaraan. Berikut adalah detailnya:

1. Tarif Penumpang (Pejalan Kaki)

Layanan Reguler: Rp22.700 (Dewasa)

Layanan Express: Rp84.800 (Dewasa)

2. Tarif Kendaraan (Populer)

Golongan II (Motor <500cc):

Reguler: Rp62.100

Express: Rp129.677

Golongan IVA (Mobil Pribadi/Kecil):

Reguler: Rp481.800

Express: Rp749.128

Program Promo "Tarif Satu Harga" Lebaran 2026

Ini adalah informasi yang paling ditunggu. ASDP memberlakukan skema tarif khusus di mana Anda bisa mendapatkan layanan Express dengan harga Reguler.

Syarat: Pilih layanan Reguler saat memesan di aplikasi/web Ferizy pada periode promo.

Periode Keberangkatan dari Merak: 13 Maret 2026 (12.00 WIB) s.d. 20 Maret 2026 (15.00 WIB).

Periode Keberangkatan dari Bakauheni: 23 Maret 2026 (00.00 WIB) s.d. 29 Maret 2026 (24.00 WIB).

Cara Pesan Tiket Kapal Merak via Aplikasi Ferizy

Mengingat tidak ada lagi penjualan tiket fisik di pelabuhan (cashless). Anda wajib memesan secara onlinemaksimal H-1 keberangkatan.

Download & Daftar: Unduh aplikasi Ferizy di Play Store/App Store atau buka ferizy.com. Isi Rute: Pilih pelabuhan asal (Merak) dan pelabuhan tujuan (Bakauheni). Pilih Layanan: Tentukan kelas (Reguler/Express) dan jenis pengguna jasa (Kendaraan/Pejalan Kaki). Jadwal Check-in: Pilih tanggal dan jam masuk pelabuhan. Pastikan Anda datang sesuai jam yang dipilih agar tiket tidak hangus. Isi Data: Masukkan data penumpang sesuai KTP dan data kendaraan (nomor polisi sesuai STNK). Pembayaran: Lakukan pembayaran melalui transfer bank, e-wallet (LinkAja, Dana, ShopeePay), atau gerai ritel (Alfamart/Indomaret).

Tips Mudik Lancar via Pelabuhan Merak

Pesan Tiket Jauh Hari: Tiket sudah dapat dipesan sejak 10 Februari 2026. Jangan menunda karena kuota harian terbatas.

Hindari Calo: ASDP menegaskan tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Pastikan e-tiket sudah di tangan sebelum Anda sampai di radius 4,2 KM dari pelabuhan.

Siapkan Dokumen: Saat check-in, siapkan KTP asli dan pastikan nomor polisi kendaraan sama dengan yang tertera di e-tiket untuk menghindari hambatan verifikasi.

