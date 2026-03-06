Update Harga Tiket Kapal Merak-Bakauheni Lebaran 2026: Ada Promo Satu Harga!

Headline
MUDIK Lebaran 1447 H sudah di depan mata. Bagi Anda yang berencana menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah merilis daftar harga tiket terbaru untuk periode Angkutan Lebaran 2026.
Tahun ini, pemerintah memberikan kejutan menarik berupa Program Tarif Satu Harga, di mana penumpang bisa menikmati fasilitas kapal eksekutif namun cukup membayar dengan tarif reguler. Simak rincian lengkapnya di bawah ini!
Berdasarkan data terbaru, tarif dibedakan berdasarkan kelas layanan dan jenis kendaraan. Berikut adalah detailnya:
1. Tarif Penumpang (Pejalan Kaki)
2. Tarif Kendaraan (Populer)
Golongan II (Motor <500cc):
Golongan IVA (Mobil Pribadi/Kecil):
Ini adalah informasi yang paling ditunggu. ASDP memberlakukan skema tarif khusus di mana Anda bisa mendapatkan layanan Express dengan harga Reguler.
Mengingat tidak ada lagi penjualan tiket fisik di pelabuhan (cashless). Anda wajib memesan secara onlinemaksimal H-1 keberangkatan.
