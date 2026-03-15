Arus Mudik: Volume Kendaraan di Tol Cipali Mulai Meningkat

ARUS lalu lintas di ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) mulai menunjukkan peningkatan signifikan pada H-6 Lebaran, Minggu (15/3). Kendaraan jenis minibus terpantau mendominasi pergerakan pemudik yang melintas sejak pagi hari.
Sustainability Management & Corporate Communications Dept Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo mengungkapkan, berdasarkan data pukul 00.00 hingga 09.00 WIB, tercatat sekitar 24 ribu kendaraan telah melintasi Tol Cipali arah Cirebon.
"Volume lalu lintas tersebut meningkat 16,8 persen dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya," ujar Ardam dikutip dari Antara, Minggu (15/3).
Sementara itu, arus dari arah sebaliknya (menuju Jakarta) tercatat berada di angka 7 ribu kendaraan. Secara akumulatif, Astra Tol Cipali mencatat kenaikan volume kendaraan sebesar 8,1 persen dibanding hari kemarin.
Guna mendukung program pemerintah dalam mengurai kepadatan arus mudik, pengelola jalan tol resmi memberlakukan diskon tarif sebesar 30 persen. Potongan harga ini berlaku mulai Minggu pukul 00.00 WIB hingga Senin (16/3) pukul 24.00 WIB.
Diskon ini khusus diperuntukkan bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dari Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung, Semarang.
Ardam mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan momentum diskon tarif tersebut agar bisa merencanakan mudik lebih awal. Ia juga mengingatkan pentingnya manajemen waktu dan kondisi fisik selama perjalanan.
Para pemudik sangat disarankan untuk beristirahat jika merasa lelah atau mengantuk. Namun, durasi istirahat di rest area diharapkan maksimal 30 menit agar dapat bergantian dengan pengguna jalan lainnya.
"Selain itu, pengguna jalan juga dapat memanfaatkan fasilitas di luar tol dengan keluar melalui gerbang tol terdekat dan masuk kembali tanpa dikenai biaya tambahan, karena sistem transaksi di ruas Tol Trans Jawa menggunakan sistem tertutup," pungkasnya.
(Ant/P-4)
