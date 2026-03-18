H-3 Lebaran: Volume Kendaraan di Tol Cipali Melonjak, Tembus 5.400 Mobil per Jam

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
LONJAKAN arus mudik mulai terasa signifikan di ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) arah Cirebon, Jawa Barat. Pada H-3 Lebaran atau Rabu (18/3/2026), rata-rata kendaraan yang melintas mencapai 5.400 unit per jam.
Kepala Departemen Sustainability Management & Corporate Communications Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, mengungkapkan bahwa peningkatan arus ini terpantau sejak tengah malam hingga petang hari.
“Peningkatan arus kendaraan terjadi sejak pukul 00.00 hingga 18.00 WIB,” kata Ardam dalam keterangannya di Cirebon, Rabu (18/3).
Data Astra Tol Cipali mencatat sebanyak 98 ribu kendaraan telah melintasi eks Gerbang Tol Cikopo dari arah Jakarta menuju Cirebon dalam periode tersebut. Angka ini menunjukkan kenaikan volume lalu lintas yang sangat tajam.
“Volume lalu lintas tersebut meningkat sekitar 74 persen dibandingkan periode waktu yang sama pada hari sebelumnya,” jelas Ardam.
Meski terjadi lonjakan besar, kondisi lalu lintas secara umum terpantau ramai lancar. Walaupun terdapat perlambatan di sejumlah titik, pihak pengelola memastikan arus masih dalam kendali petugas di lapangan.
Ardam menjelaskan bahwa salah satu pemicu utama perlambatan arus adalah banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Hal ini biasanya disebabkan oleh gangguan mesin maupun faktor kelelahan pengemudi.
"Kami mencatat adanya perlambatan di beberapa titik, namun secara umum arus masih terkendali dan lancar," ujarnya.
Terkait hal tersebut, pihak pengelola mengeluarkan imbauan tegas agar pemudik tidak berhenti di bahu jalan kecuali dalam kondisi darurat medis atau teknis yang mendesak.
"Kami mengimbau pengguna jalan untuk tidak berhenti di bahu jalan, karena dapat mengganggu kelancaran arus," tegas Ardam.
Guna menjaga kenyamanan perjalanan, pengguna jalan diminta memanfaatkan rest area terdekat untuk beristirahat. Jika kapasitas parkir di rest area sudah penuh, pengemudi disarankan keluar melalui gerbang tol terdekat untuk beristirahat di luar area jalan tol sebelum masuk kembali.
Selain itu, pemudik diingatkan untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, kecukupan bahan bakar (atau daya kendaraan listrik), serta memastikan saldo uang elektronik mencukupi guna menghindari antrean panjang di gerbang tol.
