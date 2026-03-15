Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Reza Sunarya
15/3/2026 20:44
Bus Pariwisata Hangus Terbakar di Tol Cipali
Bus terbakar di tol Cipali.(Dok. MI)

SEBUAH bus Pariwisata Nopol AA 7521 OF  dari arah Cirebon menuju Jakarta terbakar di KM 95 B Tol Cipali, Sekitar pukul 16.50, Minggu (15/3).Tidak ada korban jiwa dari peristiwa bus terbakar tersebut.

Menurut Keterangan, Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar, Aries Riyanto, dari hasil pemeriksaan awal terhadap Pengemudi Bus, Feri Gumilar, menerangkan pada saat melintas di Km 95.800 B,  ada percikan Api dari bagian  belakang Mesin.

Saat itu pula pengemudi menepikan kendaraan di bahu jalan untuk memadamkan Api dengan menggunakan Apar. Api dengan cepat membesar ke bagian dalam Bus & menghanguskan kendaraan Bus tersebut.

Baca juga : Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat Gelar Olah TKP Kecelakaan Maut Tol Cipali

"Kendaraan dari arah Cirebon menuju Jakarta setelah diketahui ada percikan, saya menepikan kendaraan pas di bahu jalan, untuk memadamkan api, namun api cepat membesar dan menghanguskan bus," kata Aries Riyanto.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, karena kebetulan bus tersebut tidak menumpang lain selain Pengemudi, Kernet dan kondektur.

Api dapat dipadamkan pada pukul 17.25 wib. setelah tim pemadam kebakaran dari Pemkab Subang datang ke lokasi kejadian. Bangkai bus yang terbakar di evakuasi ke KM 92 tol Cipali. (H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved