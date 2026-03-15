Bus Pariwisata Hangus Terbakar di Tol Cipali

Bus terbakar di tol Cipali.

SEBUAH bus Pariwisata Nopol AA 7521 OF dari arah Cirebon menuju Jakarta terbakar di KM 95 B Tol Cipali, Sekitar pukul 16.50, Minggu (15/3).Tidak ada korban jiwa dari peristiwa bus terbakar tersebut.

Menurut Keterangan, Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar, Aries Riyanto, dari hasil pemeriksaan awal terhadap Pengemudi Bus, Feri Gumilar, menerangkan pada saat melintas di Km 95.800 B, ada percikan Api dari bagian belakang Mesin.

Saat itu pula pengemudi menepikan kendaraan di bahu jalan untuk memadamkan Api dengan menggunakan Apar. Api dengan cepat membesar ke bagian dalam Bus & menghanguskan kendaraan Bus tersebut.

"Kendaraan dari arah Cirebon menuju Jakarta setelah diketahui ada percikan, saya menepikan kendaraan pas di bahu jalan, untuk memadamkan api, namun api cepat membesar dan menghanguskan bus," kata Aries Riyanto.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, karena kebetulan bus tersebut tidak menumpang lain selain Pengemudi, Kernet dan kondektur.

Api dapat dipadamkan pada pukul 17.25 wib. setelah tim pemadam kebakaran dari Pemkab Subang datang ke lokasi kejadian. Bangkai bus yang terbakar di evakuasi ke KM 92 tol Cipali. (H-3)