Waspada Jalur Tengkorak! Ini 9 Titik Rawan Kecelakaan di Tol Trans Jawa 2026

Memasuki periode mudik dan libur panjang tahun 2026, keselamatan di jalur bebas hambatan menjadi prioritas utama. Korlantas Polri telah memetakan sejumlah titik black spot atau zona merah kecelakaan di sepanjang Tol Trans Jawa yang kerap memakan korban jiwa akibat faktor kelelahan dan kelalaian pengemudi.

PENTING: Status Black Spot ditetapkan pada lokasi dengan radius 500 meter yang memiliki akumulasi minimal 30 poin kecelakaan dalam dua tahun terakhir.

Daftar Titik Black Spot Tol Trans Jawa Terbaru

Berdasarkan data pemodelan spasial Korlantas Polri per Maret 2026, berikut adalah rincian kilometer (KM) yang menuntut kewaspadaan ekstra:

Ruas Tol Titik Kilometer (KM) Tol Jakarta-Merak KM 64 dan KM 68 Tol Jakarta-Cikampek KM 48 dan KM 66A Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) KM 78 dan KM 131 Tol Solo-Ngawi KM 552 dan KM 569 Tol Ngawi-Kertosono KM 639

Fenomena "Fatigue Point" di Jawa Tengah

Data kecelakaan periode 2023-2025 menunjukkan bahwa Jawa Tengah adalah wilayah dengan angka fatalitas tertinggi. Hal ini dikaitkan dengan fenomena Fatigue Point atau titik lelah psikis dan fisik pengemudi.

Setelah menempuh perjalanan lurus dari Jakarta atau Jawa Barat, pengemudi biasanya mulai kehilangan konsentrasi saat memasuki ruas Pejagan–Semarang hingga Semarang–Solo. Kondisi jalan yang monoton memicu microsleep yang bisa berakibat fatal hanya dalam hitungan detik.

Tips Berkendara Aman di Jalur Rawan

Patuhi Batas Kecepatan: Jaga kecepatan di rentang 60-100 km/jam. Melebihi batas ini meningkatkan risiko aquaplaning saat hujan dan pecah ban.

Istirahat Setiap 3 Jam: Jangan menunggu mengantuk untuk berhenti. Gunakan Rest Area atau keluar tol sejenak jika fasilitas penuh.

Cek Tekanan Ban: Pastikan tekanan ban sesuai spesifikasi pabrikan. Ban yang kurang angin lebih berisiko pecah saat dipacu di aspal panas.

Hindari Bahu Jalan: Jangan menggunakan bahu jalan untuk menyalip karena berisiko menabrak kendaraan yang sedang berhenti darurat.

