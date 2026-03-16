Senin 16 Maret 2026, Lalu Lintas di Tol Cipali Melandai

Ilustrasi(Dok Istimewa)

ARUS lalu lintas di jalur tol Cikopo - Palimanan (Cipali) hari ini alami penurunan. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, arus lalu lintas di ruas tol Cipali hari ini, Senin (16/3) mulai pukul 00.00 hingga 12.00 WIB, sekitar 25.000 kendaraan melintasi tol Cikopo menuju Cirebon. "Volume lalu lintas itu lebih rendah 16,6 persen dibandingkan volume pada jam yang sama kemarin," kata Sustainability Management & Corporate Communications Department Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, Senin (16/3).

Sedangkan dari arah sebaliknya, sekitar 10.000 kendaraan tercatat telah melintasi Cikopo menuju Jakarta. Secara keseluruhan, volume lalu lintas di ruas Tol Cipali terpantau lebih rendah 12,1 persen dibandingkan volume pada jam yang sama kemarin.

Sedangkan kemarin, Minggu (15/3) arus lalu lintas arah menuju Cirebon alami peningkatan. Tercatat sejak pukul 00.00 hingga 17.00 WIB, sekitar 40.000 kendaraan telah melintasi Cikopo menuju Cirebon. Angka tersebut meningkat sekitar 11,3 persen dibandingkan volume lalu lintas pada periode yang sama kemarin di Sabtu, 14 Maret 2026.

Sedangkan dari arah sebaliknya, sekitar 18.000 kendaraan melintasi Cikopo menuju Jakarta. Ia menambahkan, secara keseluruhan, volume lalu lintas di ruas Tol Cipali meningkat sekitar 7,1 persen dibandingkan periode waktu yang sama pada hari sebelumnya.

Diskon Tarif Tol

Selanjutnya Ardam menambahkan bahwa diskon tarif tol sebesar 30 persen masih berlaku hari ini. Pemberlakuan diskon tarif tol dilakukan sejak Minggu (15/3) kemarin hingga hari ini bagi pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan menerus dari Gerbang Tol Cikampek Utama menuju Gerbang Tol Kalikangkung. "Kami imbau masyarakat memanfaatkan program diskon tarif ini dengan baik serta merencanakan perjalanan secara bijak," ujarnya.

Diskon tarif tol juga berlaku pada waktu yang sama di Ruas Tol Tangerang-Mera bagi pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan menerus dari Gerbang Tol Cikupa menuju Gerbang Tol Merak

Pada arus balik nanti, di Ruas Tol Tangerang-Merak, diskon 30% akan kembali diberlakukan pada Kamis, 26 Maret 2026 pukul 00.00 hingga Jumat, 27 Maret 2026 pukul 24.00 bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus melalui Gerbang tol Merak menuju Gerbang Tol Cikupa.

Sementara di Ruas Tol Cipali, diskon tarif tol sebesar 30 persen akan kembali diberlakukan pada Kamis (26/3) pukul 00.00 hingga Jumat (27/3) pukul 24.00 bagi pengguna jalan tol yang melakukan perjalanan menerus dari Gerbang Tol Kalikangkung menuju Gerbang Tol Cikampek Utama.

Pihaknya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk rutin memastikan kelaikan kendaraan sebelum melakukan perjalanan, seperti memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, kecukupan bahan bakar atau daya baterai kendaraan listrik, saldo uang elektronik mencukupi, kondisi fisik pengemudi dalam keadaan yang prima. (H-2)