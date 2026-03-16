Puncak Arus Mudik Diprediksi Dua Gelombang, Satlantas Polres Cianjur Siapkan Antisipasi Kepadatan Kendaraan

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
PUNCAK arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah hukum Polres Cianjur, Jawa Barat, diprediksi terjadi dua kali. Satuan Lalulintas Polres Cianjur pun sudah mengantisipasi lonjakan volume kendaraan.
Kasatlantas Polres Cianjur, Ajun Komisaris Aang Andi Suhandi, menyebutkan gelombang pertama puncak arus mudik terjadi pada Sabtu (14/3) dan Minggu (15/3). Sedangkan gelombang kedua diperkirakan terjadi pada Rabu (18/3) dan Kamis (19/3).
"Jadi dari hasil rapat koordinasi lintas sektor secara nasional, arus mudik Lebaran tahun ini ada terjadi dua gelombang," kata Aang, Senin (16/3).
Selain arus mudik, kata Aang, Satlantas Polres Cianjur juga mengantisipasi lonjakan arus balik. Diperkirakan, puncak arus balik bakal terjadi pada Selasa (24/3) sampai Minggu (29/3).
"Ini bertepatan berakhirnya cuti bersama libur Idulfitri 1447 Hijriah. Ini (arus balik) juga harus kita antisipasi," jelasnya.
Aang mengaku, selama arus balik, Polres Cianjur tetap melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD). Sasarannya, cara bertindak pengamanan arus balik Idulfitri.
"Puncaknya, arus balik terpadat diprediksi terjadi pada tanggal 28-29 Maret 2026," tegas Aang.
Aang menyebutkan, upaya rekayasa lalu lintas, terutama bagi kendaraan wisatawan yang berlibur selama libur dan cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah, bersifat situasional. Artinya, Polres Cianjur menunggu situasi dan kondisi di wilayah hukum Polres Bogor yang diprediksi akan dipadati wisatawan, terutama di kawasan Puncak dan sekitarnya.
"Kami menunggu kondisi di wilayah hukum Polres Bogor. Kalau di sana (Bogor) dilaksanakan one way, kita tentunya akan sosialisasikan kepada masyarakat agar tak terjadi kepadatan dan kemacetan kendaraan," pungkas Aang.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Satlantas Polres Cianjur petakan titik macet Mudik 2026 di Cipeuyeum, Ciranjang, hingga Puncak. Simak daftar jalur alternatif via Jonggol di sini.
Polres Cianjur mengerahkan berbagai kendaraan untuk memobilisasi personel selama operasi berlangsung.
Sensus Ekonomi ini merupakan instrumen data yang dilakukan rutin lima tahunan.
Pasalnya, UA nekat mengambil dua buah labu siam di lahan yang bukan miliknya karena terdesak kebutuhan untuk berbuka puasa.
Senin (16/3) mulai pukul 00.00 hingga 12.00 WIB, tercatat sekitar 25.000 kendaraan melintasi tol Cikopo menuju Cirebon, lebih rendah pada jam yang sama pada Minggu (15/3).
Pada Senin (16/3) jumlah pemudik masuk ke Jawa Tengah melalui Jalan Tol Trans Jawa terus meningkat sejak Minggu (15/3), rata-rata setiap berkisar 1.400-1.900 kendaraan masuk ke Kota Semarang.
Meningkatnya volume arus mudik dan masih banyak pemudik kehabisa saldo E Tol menjadi penyebab antrean yang mengular.
Pada H-5 Lebaran 2026, PT ASDP Cabang Ternate mencatat peningkatan arus penumpang pada rute Ternate–Moti, Makian, dan Sofifi.
Air laut pasang (rob) ketinggian 1 meter pada pukul 16.00-20.00 WIB masih berlangsung di perairan utara, sehingga berdampak banjir di sejumlah daerah di Pantura dapat mengganggu mudik.
