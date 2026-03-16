Puncak Arus Mudik Diprediksi Dua Gelombang, Satlantas Polres Cianjur Siapkan Antisipasi Kepadatan Kendaraan

LANDAI: Volume kendaraan yang melintasi di ruas Jalan Raya Bandung atau di sekitar Tugu Pramuka Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur pada H-5 Idulfitri terpantau landai, Senin (16/3).(MI/Benny Bastiandy)

PUNCAK arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah hukum Polres Cianjur, Jawa Barat, diprediksi terjadi dua kali. Satuan Lalulintas Polres Cianjur pun sudah mengantisipasi lonjakan volume kendaraan.

Kasatlantas Polres Cianjur, Ajun Komisaris Aang Andi Suhandi, menyebutkan gelombang pertama puncak arus mudik terjadi pada Sabtu (14/3) dan Minggu (15/3). Sedangkan gelombang kedua diperkirakan terjadi pada Rabu (18/3) dan Kamis (19/3).

"Jadi dari hasil rapat koordinasi lintas sektor secara nasional, arus mudik Lebaran tahun ini ada terjadi dua gelombang," kata Aang, Senin (16/3).

Baca juga : H-5 masih Terjadi Antrean Kendaraan Pemudik di Gerbang Tol Pejagan

Selain arus mudik, kata Aang, Satlantas Polres Cianjur juga mengantisipasi lonjakan arus balik. Diperkirakan, puncak arus balik bakal terjadi pada Selasa (24/3) sampai Minggu (29/3).

"Ini bertepatan berakhirnya cuti bersama libur Idulfitri 1447 Hijriah. Ini (arus balik) juga harus kita antisipasi," jelasnya.

Aang mengaku, selama arus balik, Polres Cianjur tetap melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD). Sasarannya, cara bertindak pengamanan arus balik Idulfitri.

Baca juga : Ribuan Kendaraan Keluar Bali, Antrean Panjang 31 Kilometer dari Pelabuhan Gilimanuk

"Puncaknya, arus balik terpadat diprediksi terjadi pada tanggal 28-29 Maret 2026," tegas Aang.

Aang menyebutkan, upaya rekayasa lalu lintas, terutama bagi kendaraan wisatawan yang berlibur selama libur dan cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah, bersifat situasional. Artinya, Polres Cianjur menunggu situasi dan kondisi di wilayah hukum Polres Bogor yang diprediksi akan dipadati wisatawan, terutama di kawasan Puncak dan sekitarnya.

"Kami menunggu kondisi di wilayah hukum Polres Bogor. Kalau di sana (Bogor) dilaksanakan one way, kita tentunya akan sosialisasikan kepada masyarakat agar tak terjadi kepadatan dan kemacetan kendaraan," pungkas Aang.