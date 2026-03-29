Kemantapan Jalan di Cianjur Baru 70%, Pemkab Anggarkan Rp150 Miliar untuk Peningkatan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
TINGKAT kemantapan jalan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sudah mencapai kisaran 70%. Artinya, dari panjang jalan berstatus kabupaten lebih kurang 1.335 kilometer, sekitar 934,5 kilometer kondisinya sudah cukup bagus.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cianjur, Eri Rihandiar, mengatakan tahun ini pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk perbaikan jalan kabupaten. Dengan anggaran sebesar itu, tingkat kemantapan jalan ditargetkan bisa meningkat hingga 82%.
"Saat ini tingkat kemantapan jalan baru sekitar 70%. Dengan perbaikan yang terus dilakukan tahun ini, kami menargetkan jalan mantap di Kabupaten Cianjur bisa mencapai 82%," ujarnya, Minggu (29/3).
Meskipun menyisakan sekitar 30% atau sekitar 400-an kilometer kondisi jalan rusak, lanjut dia, hal itu bukan perkara mudah. Artinya, butuh waktu dan anggaran yang cukup besar untuk memperbaikinya.
"Sisa jalan yang butuh perbaikan itu yang sedang kita tingkatkan," tutur Eri.
Secara umum, dia menambahkan, upaya peningkatan infrastruktur jalan sejalan dengan program Pemprov Jabar. Karena itu, dukungan dari pemprov maupun pemerintah pusat sangat diperlukan Pemkab Cianjur untuk menuntaskan perbaikan jalan rusak.
"Mudah-mudahan sisa jalan yang butuh perbaikan bisa kita kejar lagi melalui berbagai program peningkatan infrastruktur jalan," imbuhnya.
Dukungan peningkatan jalan juga dikebut pemerintah daerah menjelang arus mudik dan balik Idulfitri 1447 Hijriah. Beberapa titik ruas jalur alternatif yang jadi kewenangan pemerintah daerah dilakukan perbaikan dengan cara tambal sulam.
"Alhamdulillah, secara umum arus mudik dan balik di Cianjur berjalan aman dan lancar. Terutama dari dukungan kondisi infrastruktur jalan yang cukup mumpuni dilintasi kendaraan," pungkasnya.
