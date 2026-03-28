Diduga Dipicu Ledakan Tabung Gas, Belasan Rumah di Cianjur Ludes Terbakar

WARGA Kampung pasekon RT 03/17 Desa/Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, panik, Sabtu (28/3). Kobaran api yang diduga berasal dari ledakan tabung gas di salah satu rumah merembet hingga menyebabkan kebakaran ke bangunan rumah warga lainnya.

Mereka berupaya menyelamatkan diri dan barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Sementara warga lain berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun, api terus berkobar. Akibatnya, sekitar 12 bangunan rumah warga ludes terbakar.

Komandan Pos Pemadam Kebakaran Cipanas, Yanto Hermanto, mengatakan peristiwa kebakaran di permukiman cukup padat penduduk itu terjadi sekitar pukul 05.17 WIB. Sumber api berasal dari salah satu rumah menyusul terjadinya ledakan diduga akibat kebocoran tabung gas.

"Sumber api diduga berasal dari kebocoran gas di salah satu rumah hingga merembet ke bangunan yang berdekatan," kata Yanto kepada wartawan, Sabtu (28/3).

Pemadam kebakaran yang menerima laporan segera meluncur ke lokasi. Upaya pemadaman melibatkan 25 orang personel dan empat unit armada pemadam kebakaran.

"Ada perbantuan personel dan armada dari pos damkar terdekat," tuturnya.

Di lokasi, sebanyak 21 kepala keluarga dievakuasi ke tempat lebih aman. Butuh waktu sekitar empat jam bagi petugas dibantu warga setempat memadamkan api. Yanto memastikan tak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut. Terdapat dua orang warga yang mengalami luka.

Nilai kerugian materiil pada peristiwa itu ditaksir mencapai miliaran rupiah. "Taksiran kerugian sekitar Rp2,5 miliar lebih," pungkasnya. (H-3)