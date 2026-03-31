Pajak Reklame di Cianjur Bukukan Penerimaan Rp1,5 Miliar pada Triwulan I

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
REALISASI penerimaan pajak reklame di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melebihi target pada triwulan I. Saat ini, penerimaannya sudah mencapai 45,31% dari yang ditargetkan sebesar 20%.
Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cianjur, Samudra Wira Purnama, mengatakan tahun ini penerimaan pajak reklame ditargetkan sebesar Rp3,4 miliar. Hingga Triwulan I, realisasi penerimaannya sudah mencapai Rp1,5 miliar.
"Sudah hampir mencapai 50% atau tepatnya 45,31%. Padahal, pada Triwulan I itu targetnya 20%. Alhamdulillah sudah melebihi. Mudah-mudahan sampai akhir tahun target tercapai," ujarnya, Selasa (31/3).
Dia menuturkan, penerimaan pajak reklame yang relatif cukup besar pada Triwulan I tak terlepas kesadaran wajib pajak. Terlebih, mayoritas wajib pajak pada sektor tersebut biasanya membayar kewajibannya lebih awal.
"Kalau pajak reklame itu rata-rata dibayar di muka. Misalnya reklame pada bilboard dan sejenisnya, itu kan pembayaran pajaknya per tahun," tandasnya.
Penertiban
Di sisi lain, Bapenda Kabupaten Cianjur rutin menertibkan pemasangan reklame yang melanggar aturan. Selain yang habis masa berlaku, penertiban juga dilakukan bagi reklame tak berizin serta melintang di jalan.
"Pra dan pascalebaran, kita giatkan penertiban reklame. Biasanya banyak yang memanfaatkan momen Lebaran itu mempromosikan produk, seperti rokok, makanan dan minuman, serta produk fashion atau pakaian. Reklame ini sifatnya insidentil atau durasinya jangka pendek," terang Samudra.
Hasil penertiban, kata dia, tim Bapenda Kabupaten Cianjur mengamankan sekitar 175 lembar medium iklan dalam bentuk spanduk dan sejenisnya. Rinciannya, pada H-2 sebelum Lebaran sebanyak 100 buah dan setelah Lebaran 75 buah.
"Sasarannya di wilayah Mande, Karangtengah, Ciranjang, Haurwangi, dan sekitarnya," pungkasnya.
