Pertumbuhan Ekonomi di Majalengka Diklaim Tinggi

Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
PERTUMBUHAN ekonomi di Kabupaten Majalengka pada triwulah II tahun 2025 menyentuh angka 9,01%.
“Berbagai capaian indikator makro ekonomi menunjukkan tren positif yang signifikan sepanjang 2025,” tutur Bupati Majalengka, Eman Suherman.
Salah satu capaian utama adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Majalengka yang meningkat dari 6,38% pada 2024 menjadi 6,86% pada 2025. Bahkan, pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi sempat menyentuh angka 9,01%.
Capaian tersebut menjadikan Kabupaten Majalengka sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Jawa Barat, sekaligus melampaui pertumbuhan ekonomi provinsi yang berada di angka 5,32%.
Dari sisi fiskal, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp3,167 triliun atau 101,12% dari target Rp3,131 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga melampaui target dengan capaian Rp721,515 miliar atau 100,80%.
Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp3,143 triliun dengan realisasi Rp3,039 triliun atau 96,67%. “Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai urusan, termasuk pelayanan dasar yang menyerap Rp1,794 triliun,” tutur Eman.
Untuk sektor kesejahteraan masyarakat, sejumlah indikator juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 71,37 menjadi 72,37 poin dan menjadi yang tertinggi di wilayah Cirebon.
Selain itu, jumlah penduduk miskin berhasil ditekan sebanyak 5.910 orang, sehingga tingkat kemiskinan turun menjadi 10,31%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun menjadi 3,62%, terendah dalam lima tahun terakhir.
Di bidang kesehatan, angka harapan hidup mencapai 75,32 tahun, melampaui target awal sebesar 71,65%.
Sepanjang 2025, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga berhasil meraih 18 penghargaan dari berbagai pihak.
Bupati menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat.
“Semoga sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan Majalengka yang langkung sae,” tandasnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved