Peringati HPSN 2026, Wali Kota Bekasi dan ASN Kompak Bersih-bersih Lingkungan

DALAM rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 tingkat Kota Bekasi, Wali Kota Tri Adhianto Tjahyono bersama wakilnya Abdul Harris Bobihoe menggelar kegiatan Grebek K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban). Kegiatan itu dipusatkan di Hutan Kota Patriot Bina Bangsa pada Selasa (31/3).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur pemerintah dari berbagai dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam pelaksanaannya, para peserta melakukan aksi bersih-bersih lingkungan, pengecatan ulang dinding trotoar, serta penataan fasilitas umum agar terlihat lebih rapi dan nyaman bagi masyarakat.

Kehadiran wali kota dan wakil wali kota secara langsung di lokasi kegiatan menjadi bentuk nyata komitmen pimpinan daerah dalam mendorong budaya peduli lingkungan. Keduanya turut berbaur bersama para ASN, membersihkan area sekitar, serta memberikan semangat kepada seluruh peserta.

Tri Adhianto mengatakan, kegiatan Grebek K3 bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi gerakan bersama untuk membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

"Hari Peduli Sampah Nasional ini harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan ini, kita ingin menumbuhkan kepedulian dan kebiasaan menjaga lingkungan," ujarnya.

Terus berlanjut

Dia menekankan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di lingkungan pemerintahan tetapi juga di tengah masyarakat luas.

"Kita ingin kebersihan ini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Kota Bekasi. Tidak hanya saat kegiatan seperti ini, tetapi dilakukan secara konsisten setiap hari," tambahnya.

Suasana kegiatan berlangsung penuh semangat dan kebersamaan. Seluruh peserta terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari membersihkan sampah hingga memperindah fasilitas umum. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan lingkungan Kota Bekasi semakin tertata, bersih, dan nyaman.

Melalui peringatan HPSN 2026, Pemkot Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus menggerakkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.