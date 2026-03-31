Angin Kencang Landa Dua Kecamatan di Bandung Barat, 10 Rumah Rusak

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
WARGA bergotong royong membersihkan puing-puing serta memperbaiki atap rumah yang rusak di Kecamatan Parongpong dan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (31/4). Aksi itu dilakukan karena rumahnya rusak akibat dipicu bencana angin kencang yang terjadi pada Senin (30/4) sore hingga malam. Bahkan sebagian warga terpaksa mengungsi sementara ke rumah kerabat terdekat sejak kejadian berlangsung.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandung Barat, sedikitnya 10 rumah di dua kecamatan mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang.
"Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, dari kemarin sore hingga tadi malam, ada sekitar 10 rumah rusak terdampak akibat angin kencang. Kerusakan mayoritas di bagian atap rumah tersebar di Kecamatan Cisarua dan Parongpong," ucap Petugas Lapangan BPBD Bandung Barat, Suheri.
Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga yang terdampak berhasil menyelamatkan diri saat cuaca ekstrem berlangsung.
Bencana bermula saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan Bandung Barat sekitar pukul 14.00 WIB. Kondisi kemudian diperparah angin kencang yang menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan atap rumah warga beterbangan.
"Kami mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih diperkirakan terjadi. Hujan deras disertai angin kencang berisiko memicu bencana lain seperti longsor, puting beliung, hingga banjir," ujarnya.
Sementara itu, Camat Parongpong, Agus Ganjar Hidayat mengungkapkan, ada sedikitnya tiga titik lokasi yang terdampak pohon tumbang akibat cuaca ekstrem di wilayahnya.
Ia menjelaskan, lokasi terdampak berada di perbatasan Desa Ciwaruga dan Desa Sariwangi, kawasan Perumahan Setiabudi Regency, serta Kampung Ciwangun RW 15, Desa Cihanjuang.
"Sedikitnya ada tiga titik pohon tumbang dan saat ini petugas gabungan sedang membersihkan pohon dan ranting yang menghalangi jalan raya," katanya.
Menurut Agus, petugas BPBD bersama pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengevakuasi pohon tumbang yang sempat menghambat akses warga.
"Kami mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada, terlebih di cuaca yang cukup ekstrem," jelasnya. (H-3)
