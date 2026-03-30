Dua Kandidat Bersaing untuk Kursi Ketua DPD Golkar Jawa Barat

Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
PARTAI Golkar Jawa Barat menggelar pesta demokrasi, awal April 2026. Dua nama kuat akan berebut kursi Ketua DPD Golkar Jawa Barat dalam musyawarah daerah.
Kedua kandidat itu ialah anggota DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin dan anggota DPRD Jawa Barat Ahmad Hidayat, yang jug Ketua AMPI Jawa Barat.
Sejumlah sumber yang dihubungi, Senin (30/3) menyatakn perebutan dukungan akan terjadi sengit. Pertarungan diprediksi berlangsung ketat.
Ahmad Hidayat mengaku telah mengamankan dukungan mayoritas dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat kabupaten dan kota.
Informasi yang berhasil dihimpun sebanyak 19 dari 27 DPD sudah menyatakan dukungan terhadap Ahmad Hidayat. Hanya tersisa delapan DPD yang belum menentukan sikap.
Celah ini dinilai menjadi ruang strategis bagi Daniel Mutaqien Syafiuddin untuk menggalang kekuatan. Namun demikian, dinamika politik internal partai masih sangat cair.
Sejumlah pengamat menilai peta dukungan bisa berubah drastis hingga hari pelaksanaan Musda.
Dua gaya kepemimpinan, dua basis kekuatan
Kedua kandidat memiliki latar belakang dan basis kekuatan yang berbeda. Hal inipun menambah daya tarik siapakah sosok yang akan meneruskan estafet kepemimpinan Golkar di Jawa Barat.
Ahmad Hidayat merupakan kader internal dengan basis strukturalnya yang dikenal sebagai kader yang tumbuh dari struktur partai di daerah. Selain aktif di DPRD Jawa Barat, ia juga memegang peran penting dalam organisasi sayap partai.
Ahmad Hidayat memiliki rekam jejak cukup panjang, Dia anggota DPRD Jawa Barat (2019–2024, 2024–2029), Anggota Komisi IV dan Badan Anggaran, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Jabar, Ketua DPD AMPI Jawa Barat dan Ketua Pemenangan Pemilu Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung)
Kekuatan Ahmad terletak pada jaringan struktural dan kedekatannya dengan DPD tingkat kabupaten/kota.
Sedangkan Daniel Mutaqien Syafiuddin merupakan politisi nasional dengan jejaring luas. Dia membawa pengalaman panjang di level nasional.
Daniel dikenal memiliki jejaring luas, baik di dunia politik maupun organisasi kepemudaan dan bisnis.
Saat ini, dia merupakan anggota DPR RI (2014–2019, 2019–2020, 2024–sekarang), mantan Anggota DPRD Jawa Barat (2009–2014), Ketua DPD II Golkar Indramayu (2010–2015), Pengurus DPP Golkar (2017–2019), Ketua Depinas SOKSI dan aktif di HIPMI dan berbagai organisasi kepemudaan.
Modal pengalaman nasional dan jaringan organisasi menjadi kekuatan utama Daniel dalam kontestasi ini.
Musda jadi penentu arah Golkar Jawa Barat
Musda Golkar Jawa Barat kali ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum penting dalam menentukan arah politik partai menjelang kontestasi politik mendatang. Pertarungan antara kekuatan struktural daerah dan jaringan nasional diperkirakan akan menjadi warna utama dalam dinamika Musda.
Dengan waktu yang semakin dekat, konsolidasi dan manuver politik dipastikan akan semakin intens. Siapa yang akhirnya keluar sebagai pemenang, masih sangat bergantung pada soliditas dukungan di tingkat DPD.
Musda Golkar Jawa Barat 2026 diprediksi menjadi salah satu ajang paling krusial dalam menentukan masa depan partai di tingkat provinsi. Pertarungan dua tokoh dengan kekuatan berbeda ini membuka peluang munculnya dinamika baru dalam tubuh Golkar.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Langkah cepat dan taktis ini diperlukan mengingat pentingnya penyelematan semua pihak terkait Bandung Zoo
Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait upaya efisiensi penggunaan bahan bakar di tengah dampak konflik global.
Sang bocah, sehari-harinya memungut plastik dan sampah untuk menyambung kehidupannya.
Tekad itu diungkapkan KDM di depan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa dan Wakil ketua DPRD Jabar Ono Surono.
Berkaitan dengan potensi terjadinya kemarau, Asep menegaskan, BPBD masih menunggu informasi lebih lanjut dari BMKG serta BPBD Provinsi Jawa Barat.
ATAS nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya dokter muda karena tertular campak saat bertugas di Kabupaten Cianjur.
SISTEM kerja work from home (WFH) bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN) sudah diterapkan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sejak dua bulan terakhir.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) setiap Kamis telah berjalan efektif.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat melaporkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WIB, dan hingga pukul 22.10 WIB petugas telah memasuki tahap pendinginan setelah api berhasil dikendalikan.
Dengan anggaran sebesar itu, tingkat kemantapan jalan ditargetkan bisa meningkat hingga 82%.
Dalam masa liburan Lebaran 2026 di Jawa Barat telah terjadi kontradiksi antara ledakan kunjungan wisatawan dengan kualitas pelayanan di lapanga
UPAYA pemberdayaan ekonomi perempuan kembali mendapat sorotan, kali ini melalui pendekatan yang tidak biasa dengan menggabungkan keterampilan kuliner dengan teknologi digital.
KDMP bukan sekadar unit usaha, melainkan instrumen negara untuk memastikan redistribusi kekayaan
Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang dan mengalangi jalan protokol hingga sebagian jalan tergenang banjir.
