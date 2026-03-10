Headline
Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

Ketua DPD Apresiasi Peran TNI dalam Pemulihan Bencana Banjir Sumatra

Rahmatul Fajri
10/3/2026 15:45
Ketua DPD Apresiasi Peran TNI dalam Pemulihan Bencana Banjir Sumatra
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin(Dok Istimewa)

KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan apresiasi kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang turut aktif dalam pembangunan ratusan jembatan serta dalam proses pemulihan bencana banjir Sumatra.

Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan peran aktif prajurit TNI dalam membantu masyarakat dearah adalah wujud pengabdian Dan kecintaan TNI terhadap Rakyat dan Bangsa Indonesia.

"Kami melihat TNI tidak hanya aktif dalam menjaga pertahanan Dan kedaulatan negara, namun juga efektif mendorong kecepatan serta ketepatan realisasi program-program pemerintah sesuai harapan masyarakat di daerah," ujar Sultan melalui keterangannya, Selasa (10/3).

Baca juga : TNI Kerahkan 37.910 Personel untuk Rekonstruksi di Sumatra

Sultan menambahkan, selama TNI memiliki Komitmen Dan pemahaman yang mendalam terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat hingga ke desa-desa. TNI telah menyatu atau manunggal dengan Rakyat. 

"Atas nama lembaga DPD RI kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif serta kerja keras prajurit TNI pada beberapa program prioritas pemerintah, baik program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, penertiban kawasan hutan hingga program pembangunan infrastructur jalan Dan jembatan daerah pasca bencana alam," katanya.

Lebih lanjut, Sultan mengatakan DPD RI secara kelembagaan siap berkolaborasi bersama institusi TNI dalam agenda pengawasan pembangunan daerah Dan Ketahanan Nasional di daerah.

"DPD RI dan TNI memiliki tanggung jawab konstitusional yang sama dalam menjaga persatuan Nasional," tutupnya. (H-2)



Editor : Indrastuti
