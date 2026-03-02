TNI Pulihkan Keamanan 11 Bandara Perintis yang Sempat Ditutup di Papua

Bandara perintis di Papua(Dok. Puspen TNI)

PANGLIMA Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi memastikan 11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI. Langkah ini menyusul penutupan sementara oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada pertengahan Februari lalu akibat gangguan keamanan dari Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB.

Bambang terjun langsung meninjau sejumlah lokasi, termasuk Distrik Manggelum di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Senin (2/3/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Panglima Komando Daerah Angkatan Udara (Pangkodau) III, Marsda TNI Azhar Aditama Djojosugito.

“Syukur alhamdulillah, pasukan TNI telah berada di seluruh bandara perintis dan memulihkan kondusifitas di Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Bandara yang kami jamin keamanannya ini segera dibuka kembali untuk masyarakat,” ujar Bambang melalui keterangannya, Senin (2/3/2026).

Baca juga : Serangan KKB Hambat Pembangunan dan Akses Hidup Warga Papua

Pengamanan terpadu dilakukan untuk memastikan operasional penerbangan dari gangguan KKB/TPNPB-OPM. Adapun, sebaran bandara yang kini dalam pengamanan penuh TNI, yakni Lapter Iwur, Teiraplu, Aboy, Lapter Korowai Batu Bomakia, Yaniruma, Manggelum, Lapter Beoga, Dagai, Fawi, dan Kapiraya.

Tak hanya sekadar penjagaan fisik area, TNI juga menerjunkan personel Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU. Pasukan elit ini bertugas membantu pengaturan Air Traffic Controller (ATC) untuk menjamin keselamatan lalu lintas udara di wilayah-wilayah terpencil tersebut.

Bambang menegaskan bahwa bandara perintis merupakan urat nadi kehidupan masyarakat pedalaman Papua yang dikelilingi geografis ekstrem. Tanpa akses udara, distribusi logistik, layanan kesehatan, dan akses pendidikan warga akan lumpuh total.

Baca juga : Pemerintah Perketat Keamanan Bandara di Papua Usai KKB Tembaki Pesawat

“Insya Allah, urat nadi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan saudara-saudara kita di pelosok akan kembali berdenyut. Ini adalah bukti negara hadir melindungi rakyat dan memastikan pembangunan tetap berjalan,” katanya.

Kehadiran TNI di bandara perintis mendapat sambutan hangat dari tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga pemuka agama setempat. Mereka berharap konektivitas udara segera normal kembali agar suplai bahan pokok tidak terhambat.

Dengan pulihnya keamanan di 11 titik vital tersebut, TNI meyakini pertumbuhan ekonomi daerah di wilayah terluar Indonesia akan kembali bangkit. Bambang pun mengajak seluruh elemen masyarakat di Bumi Cendrawasih untuk bersama-sama menjaga infrastruktur transportasi tersebut sebagai simbol kedaulatan NKRI. (H-4)