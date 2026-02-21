Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

KKB Pimpinan Aibon Kogoya Serang Pos PT Kristalin di Nabire, 2 Orang Meninggal

Putri Rosmalia Octaviyani
21/2/2026 20:04
KKB Pimpinan Aibon Kogoya Serang Pos PT Kristalin di Nabire, 2 Orang Meninggal
Ilustrasi garis polisi.(Dok. Antara)

KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang  pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Akibat serangan tersebut, dua orang dilaporkan meninggal dunia.

"Memang benar KKB telah melakukan penyerangan ke pos milik PT Kristalin yang bergerak di penambangan emas hingga menyebabkan dua orang meninggal dengan cara dibakar," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu, Sabtu, (21/2).

Kapolres mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah korban itu warga sipil atau aparat keamanan karena kondisi jenazah yang sudah tidak utuh.

Insiden penyerangan itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.00 WIT dan tim dari Nabire langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) yang ditempuh sekitar satu jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda empat.

Setibanya di TKP, kata Samuel, anggota tim tersebut langsung mengamankan warga dan mengevakuasi kedua jenazah ke Nabire untuk dilakukan otopsi guna memastikan identitas korban. Ketika ditanya apakah ada senjata api yang hilang, Kapolres Nabire mengaku belum bisa memastikan karena masih diselidiki.

"Yang pasti sekitar 100 orang pendulang emas di kawasan Legari, Nabire, telah dievakuasi ke Legari untuk mengamankan diri," kata Samuel Tatiratu. (Ant/H-3)



Editor : Putri Rosmalia
