Megawati Instruksikan PDI Perjuangan Jabar Selamatkan Satwa di Bandung Zoo

Ketua PDIP Jawa Barat Ono Surono berdialog dengan pegawai di Bandung Zoo.(MI/BAYU ANGGORO)

KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh jajaran partai di Jawa Barat untuk bergerak menyelamatkan satwa di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). Langkah ini diambil menyusul keperihatinan mendalam atas nasib satwa yang terancam akibat konflik tata kelola yang tak kunjung usai.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan bahwa Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.

"Ibu ketua umum secara khusus memberikan arahan agar konflik Bandung Zoo yang berkepanjangan tidak mengorbankan kesejahteraan hewan-hewan di sana," katanya di Bandung, Senin (30/3).

Ono mengatakan, Megawati yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sempat melontarkan opsi pemindahan satwa ke Kebun Binatang Ragunan atau Surabaya. Namun, pascakematian dua anak harimau Benggala awal pekan lalu, Megawati menilai proses birokrasi pemindahan akan memakan waktu terlalu lama jika tidak dibarengi aksi darurat.

Sebagai solusi jangka pendek, Ibu memerintahkan penggalangan donasi dan gotong royong melalui pola orangtua asuh. Dana tersebut akan dialokasikan untuk pakan, biaya kesehatan, hingga kebersihan kandang.

"Perintah langsung Ibu ketum, seluruh kader baik di legislatif maupun eksekutif akan bergotong royong memenuhi kebutuhan pakan. Saya sudah berdiskusi dengan manajemen untuk mendetailkan jumlah hewan dan biaya bulanan yang dibutuhkan," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPD PDI Perjuangan Jabar akan mengoordinasikan dana iuran bulanan dari para kader mulai April 2026. Besarannya variatif, mulai dari Rp500 ribu untuk anggota DPRD kabupaten/kota hingga Rp5 juta untuk ketua DPD dan kepala daerah.

Ono menegaskan bahwa politik bagi PDI Perjuangan tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga kepedulian terhadap ekosistem.

"Bu Mega menekankan bahwa pakan dan kesehatan adalah prioritas utama. Setelah itu barulah opsi pemindahan tetap dijalankan sambil berjalan," tambahnya.

Ono juga mendesak kementerian terkait untuk segera mengambil langkah taktis. Jika pemerintah lamban dalam menangani krisis kesejahteraan satwa ini, maka masyarakat dan partai akan mengambil inisiatif lebih dulu.

"Jika pemerintah tidak siap, maka kami siap melakukannya. Kita harus memastikan hewan-hewan di Bandung Zoo mendapatkan perawatan yang layak," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat itu.