Megawati Instruksikan PDI Perjuangan Jabar Selamatkan Satwa di Bandung Zoo

KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh jajaran partai di Jawa Barat untuk bergerak menyelamatkan satwa di Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). Langkah ini diambil menyusul keperihatinan mendalam atas nasib satwa yang terancam akibat konflik tata kelola yang tak kunjung usai.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan bahwa Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
"Ibu ketua umum secara khusus memberikan arahan agar konflik Bandung Zoo yang berkepanjangan tidak mengorbankan kesejahteraan hewan-hewan di sana," katanya di Bandung, Senin (30/3).
Ono mengatakan, Megawati yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sempat melontarkan opsi pemindahan satwa ke Kebun Binatang Ragunan atau Surabaya. Namun, pascakematian dua anak harimau Benggala awal pekan lalu, Megawati menilai proses birokrasi pemindahan akan memakan waktu terlalu lama jika tidak dibarengi aksi darurat.
Sebagai solusi jangka pendek, Ibu memerintahkan penggalangan donasi dan gotong royong melalui pola orangtua asuh. Dana tersebut akan dialokasikan untuk pakan, biaya kesehatan, hingga kebersihan kandang.
"Perintah langsung Ibu ketum, seluruh kader baik di legislatif maupun eksekutif akan bergotong royong memenuhi kebutuhan pakan. Saya sudah berdiskusi dengan manajemen untuk mendetailkan jumlah hewan dan biaya bulanan yang dibutuhkan," jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPD PDI Perjuangan Jabar akan mengoordinasikan dana iuran bulanan dari para kader mulai April 2026. Besarannya variatif, mulai dari Rp500 ribu untuk anggota DPRD kabupaten/kota hingga Rp5 juta untuk ketua DPD dan kepala daerah.
Ono menegaskan bahwa politik bagi PDI Perjuangan tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga kepedulian terhadap ekosistem.
"Bu Mega menekankan bahwa pakan dan kesehatan adalah prioritas utama. Setelah itu barulah opsi pemindahan tetap dijalankan sambil berjalan," tambahnya.
Ono juga mendesak kementerian terkait untuk segera mengambil langkah taktis. Jika pemerintah lamban dalam menangani krisis kesejahteraan satwa ini, maka masyarakat dan partai akan mengambil inisiatif lebih dulu.
"Jika pemerintah tidak siap, maka kami siap melakukannya. Kita harus memastikan hewan-hewan di Bandung Zoo mendapatkan perawatan yang layak," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat itu.
KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) setiap Kamis telah berjalan efektif.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat melaporkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WIB, dan hingga pukul 22.10 WIB petugas telah memasuki tahap pendinginan setelah api berhasil dikendalikan.
Dengan anggaran sebesar itu, tingkat kemantapan jalan ditargetkan bisa meningkat hingga 82%.
Dalam masa liburan Lebaran 2026 di Jawa Barat telah terjadi kontradiksi antara ledakan kunjungan wisatawan dengan kualitas pelayanan di lapanga
UPAYA pemberdayaan ekonomi perempuan kembali mendapat sorotan, kali ini melalui pendekatan yang tidak biasa dengan menggabungkan keterampilan kuliner dengan teknologi digital.
KDMP bukan sekadar unit usaha, melainkan instrumen negara untuk memastikan redistribusi kekayaan
Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang dan mengalangi jalan protokol hingga sebagian jalan tergenang banjir.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) di tempat pemakaman umum (TPU), khususnya saat perayaan Lebaran.
RUMAH di Kampung pasekon RT 03/17 Desa/Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengalami kebakaran pada Sabtu (28/3). Kobaran api yang diduga berasal dari ledakan tabung gas.
Potensi keruntuhan sebuah bangsa sering kali tidak disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan inkompetensi kepemimpinan
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk mempertahankan seluruh tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
KUNJUNGAN wisatawan selama musim libur lebaran 2026 naik signifikan dibandingkan hari biasa maupun Lebaran tahun sebelumnya.
Produk Novio telah menjangkau konsumen di Eropa melalui platform digital global
Kematian kedua anak harimau ini bukan sekadar insiden biasa. Ini sudah diprediksi jauh-jauh hari lantaran konflik pengelolaan Bandung Zoo yang berlarut-larut
KEPADATAN arus kendaraan menuju kawasan wisata Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (Pacira) mendorong Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono turun langsung ke lapangan, Senin (23/3) sore.
Kegiatan ini menjadi bagian upaya perusahaan dalam mendukung pemulihan masyarakat setempat pasca bencana tanah longsor
