Pemprov Jawa Barat Kirim Pakan untuk Satwa di Bandung Zoo

Kebun Binatang Bandung masih ditutup karena sengketa antar dua kubu pengelola.(DOK/MI)

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan akan mengirimkan makanan untuk satwa di Kebun Binatang Bandung. Tidak boleh ada lagi satwa yang mati, setelah kematian dua anak harimau pada pekan lalu.

"Saya minta Sekda Jabar untuk mengerahkan dokter hewan ke Kebun Binatang Bandung mengecek kebutuhan dan pakan yang harus dipenuhi. Setelah itu, mulai besok Pemprov Jabar kirim pakan untuk kebun binatang," ungkap KDM, Senin (30/3).

Tekad itu diungkapkan KDM di depan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa dan Wakil ketua DPRD Jabar Ono Surono.

Baca juga : Pakan Satwa dari Kemenhut Mulai Disalurkan ke Bandung Zoo

Menurut KDM, Pemprov dan DPRD Jabar sudah bersalah membiarkan kematian dua anak harimau di Kebun Binatang Bandung.

"Saya akui kewenangan saya memang bukan di situ. Tapi ini harus diselesaikan," tandasnya.

Dia menilai kematian binatang ini terjadi akibat rebutan pengelolaan yang berkepanjangan di Bandung Zoo. "Mereka memakai nafsu binatang, sehingga berebut pengelolaan," tambah KDM.

Baca juga : Farhan Sebut Pemberian Pakan Satwa Bandung Zoo Kewajiban Kemenhut

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menyatakan satwa-satwa di kebun binatang Bandung harus diselamatkan.

"Jabar ke depan punya rumah sakit hewan. Kita dorong dokter-dokternya hadir dan mengecek kesehatan hewan di Bandung Zoo secara rutin," tegasnya.

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa menambahkan Pemprov dan DPRD Jabar harus berbarengan menyelamatkan binatang di Bandung Zoo dan memperhatikan kesejahteraan para pegawainya.