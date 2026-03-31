Portal ISMN Diluncurkan, Rumah Bersama bagi Homeless Media

Peluncuran laman ISMN sebagai langkah strategis untuk menghubungkan, memperkenalkan, sekaligus memperkuat posisi komunitas media sosial ini.(ISTIMEWA)

INDONESIA Social Media Network (ISMN) meluncurkan website www.indonesiasocialmedianetwork.id sebagai pusat informasi dan penguatan jejaring bagi para pemilik akun media sosial atau new media (homeless media) di Indonesia. Kehadiran website ini menjadi langkah strategis untuk menghubungkan, memperkenalkan, sekaligus memperkuat posisi komunitas media sosial ini.

Website ISMN dirancang sebagai ruang bersama bagi para pengelola akun homeless media untuk memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan komunitas, program kolaborasi, hingga berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ekosistem komunitas media sosial.

Selain itu, website ini juga menjadi etalase untuk memperkenalkan berbagai akun homeless media dari berbagai platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan platform digital lainnya.

Founder ISMN Arif Budianto mengatakan, melalui website ini, publik dapat mengenal lebih dekat jaringan akun media sosial berbasis komunitas yang selama ini aktif menyebarkan informasi lokal, daerah, hingga berbagai aktivitas masyarakat di wilayahnya masing-masing. Peluncuran website ISMN merupakan upaya untuk memperkuat posisi homeless media sebagai bagian penting dari ekosistem informasi digital di Indonesia.

“Homeless media memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi berbasis komunitas dan wilayah. Melalui website ISMN ini, kami ingin menghadirkan sebuah rumah bersama yang dapat menghubungkan para pengelola akun media sosial dari berbagai daerah. Kami berharap jaringan ini dapat memperkuat kolaborasi, memperluas jangkauan informasi, sekaligus meningkatkan profesionalisme pengelolaan media sosial komunitas nasional,” ujar Arif.

Dia menambahkan, ISMN terbuka bagi seluruh pengelola akun homeless media dari Sabang hingga Merauke untuk bergabung melalui tautan https://www.indonesiasocialmedianetwork.id/register. Namun demikian, anggota jaringan ini tidak diperuntukkan bagi akun media sosial perorangan.

“Saat ini, jaringan terbesar kami ada di tiga kota besar, yaitu Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Namun secara jangkauan, kami telah terhubung dengan ratusan akun homeless media di 42 daerah di seluruh Indonesia,” tambahnya.



Jalin kolaborasi



Lebih lanjut Arif menyampaikan, website ISMN www.indonesiasocialmedianetwork.id juga menjadi penghubung bagi stakeholder untuk berkolaborasi dengan ISMN.

“Kami sangat terbuka untuk menjalin kerja sama dengan stakeholder dalam rangka memperkuat ekosistem media sosial ini,” imbuh dia.

Diketahui, ISMN lahir sejak akhir 2025. Program pertama ISMN adalah ISMN Meet Up yang sukses digelar di tiga kota besar, yaitu Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Kegiatan tersebut mempertemukan 150 peserta yang terdiri atas pengelola akun media sosial komunitas.

Pada ajang tersebut, mereka berdiskusi, berbagi pengalaman, serta membangun kolaborasi dalam mengembangkan konten digital berbasis komunitas.

Rencananya, ISMN Meet Up akan terus digelar di bergai daerah, bersinergi dengan lebih banyak pegiat media sosial di seluruh Indonesia. ISMN akan menggandeng para pemilik akun media sosial di daerah untuk menggelar kegiatan ISMN dan membangun jejaring.

Kegiatan ISMN digagas untuk meningkatkan literasi para pemilik akun homeless, menghadirkan para pembicara ekspert di bidangnya, dengan tetap memunculkan kreator lokal.