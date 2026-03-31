Portal ISMN Diluncurkan, Rumah Bersama bagi Homeless Media

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
INDONESIA Social Media Network (ISMN) meluncurkan website www.indonesiasocialmedianetwork.id sebagai pusat informasi dan penguatan jejaring bagi para pemilik akun media sosial atau new media (homeless media) di Indonesia. Kehadiran website ini menjadi langkah strategis untuk menghubungkan, memperkenalkan, sekaligus memperkuat posisi komunitas media sosial ini.
Website ISMN dirancang sebagai ruang bersama bagi para pengelola akun homeless media untuk memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan komunitas, program kolaborasi, hingga berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ekosistem komunitas media sosial.
Selain itu, website ini juga menjadi etalase untuk memperkenalkan berbagai akun homeless media dari berbagai platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan platform digital lainnya.
Founder ISMN Arif Budianto mengatakan, melalui website ini, publik dapat mengenal lebih dekat jaringan akun media sosial berbasis komunitas yang selama ini aktif menyebarkan informasi lokal, daerah, hingga berbagai aktivitas masyarakat di wilayahnya masing-masing. Peluncuran website ISMN merupakan upaya untuk memperkuat posisi homeless media sebagai bagian penting dari ekosistem informasi digital di Indonesia.
“Homeless media memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi berbasis komunitas dan wilayah. Melalui website ISMN ini, kami ingin menghadirkan sebuah rumah bersama yang dapat menghubungkan para pengelola akun media sosial dari berbagai daerah. Kami berharap jaringan ini dapat memperkuat kolaborasi, memperluas jangkauan informasi, sekaligus meningkatkan profesionalisme pengelolaan media sosial komunitas nasional,” ujar Arif.
Dia menambahkan, ISMN terbuka bagi seluruh pengelola akun homeless media dari Sabang hingga Merauke untuk bergabung melalui tautan https://www.indonesiasocialmedianetwork.id/register. Namun demikian, anggota jaringan ini tidak diperuntukkan bagi akun media sosial perorangan.
“Saat ini, jaringan terbesar kami ada di tiga kota besar, yaitu Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Namun secara jangkauan, kami telah terhubung dengan ratusan akun homeless media di 42 daerah di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Jalin kolaborasi
Lebih lanjut Arif menyampaikan, website ISMN www.indonesiasocialmedianetwork.id juga menjadi penghubung bagi stakeholder untuk berkolaborasi dengan ISMN.
“Kami sangat terbuka untuk menjalin kerja sama dengan stakeholder dalam rangka memperkuat ekosistem media sosial ini,” imbuh dia.
Diketahui, ISMN lahir sejak akhir 2025. Program pertama ISMN adalah ISMN Meet Up yang sukses digelar di tiga kota besar, yaitu Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Kegiatan tersebut mempertemukan 150 peserta yang terdiri atas pengelola akun media sosial komunitas.
Pada ajang tersebut, mereka berdiskusi, berbagi pengalaman, serta membangun kolaborasi dalam mengembangkan konten digital berbasis komunitas.
Rencananya, ISMN Meet Up akan terus digelar di bergai daerah, bersinergi dengan lebih banyak pegiat media sosial di seluruh Indonesia. ISMN akan menggandeng para pemilik akun media sosial di daerah untuk menggelar kegiatan ISMN dan membangun jejaring.
Kegiatan ISMN digagas untuk meningkatkan literasi para pemilik akun homeless, menghadirkan para pembicara ekspert di bidangnya, dengan tetap memunculkan kreator lokal.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur pemerintah dari berbagai dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
UPI mencatatkan pencapaian signifikan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik dengan jumlah peminat terbanyak di Indonesia, dengan total 53.311 calon mahasiswa.
Berbagai capaian indikator makro ekonomi menunjukkan tren positif yang signifikan sepanjang 2025
Tahun ini penerimaan pajak reklame ditargetkan sebesar Rp3,4 miliar. Hingga Triwulan I, realisasi penerimaannya sudah mencapai Rp1,5 miliar.
Jatah gas bersubsidi yang diterima sebanyak 529.416 tabung/bulan.
Anak usaha PT Pos Indonesia (Persero) itu mencatatkan capaian yang maksimal di aktivitas property leasing sepanjang dua bulan pertama tahun ini.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Langkah cepat dan taktis ini diperlukan mengingat pentingnya penyelematan semua pihak terkait Bandung Zoo
Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait upaya efisiensi penggunaan bahan bakar di tengah dampak konflik global.
Kedua kandidat itu ialah anggota DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin dan anggota DPRD Jawa Barat Ahmad Hidayat, yang jug Ketua AMPI Jawa Barat.
Sang bocah, sehari-harinya memungut plastik dan sampah untuk menyambung kehidupannya.
Tekad itu diungkapkan KDM di depan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa dan Wakil ketua DPRD Jabar Ono Surono.
Berkaitan dengan potensi terjadinya kemarau, Asep menegaskan, BPBD masih menunggu informasi lebih lanjut dari BMKG serta BPBD Provinsi Jawa Barat.
ATAS nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya dokter muda karena tertular campak saat bertugas di Kabupaten Cianjur.
SISTEM kerja work from home (WFH) bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN) sudah diterapkan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sejak dua bulan terakhir.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) setiap Kamis telah berjalan efektif.
