Di tengah Ancaman Krisis Energi, Stok Elpiji Bersubsidi di Cimahi Dinyatakan Aman

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
PEMERINTAH Kota Cimahi menjamin ketersediaan liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji bersubsidi 3 kilogram di tengah ancaman krisis energi akibat perang di kawasan Timur Tengah.
Berdasarkan data Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian (Disdagkoperind) Kota Cimahi, kuota gas LPG 3 kg saat ini mencapai 19.059 Mton. Jika dikonversikan, jatah gas bersubsidi yang diterima sebanyak 529.416 tabung/bulan.
Kepala Bidang Perdagangan pada Disdagkoperind Kota Cimahi, Indra Bagjana mengungkapkan, stok yang disiapkan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gas elpiji bagi masyarakat.
"Untuk stok, alhamdulillah masih terjaga, tidak ada kelangkaan dan gejolak di tengah-tengah masyarakat," ujarnya, Selasa (31/3).
Pihaknya menyiapkan stok LPG melimpah sejak sebelum bulan puasa sebagai antisipasi meningkatnya permintaan dari masyarakat. Ditambah lagi dengan jelang Lebaran, pihaknya menyiapkan penyaluran fakultatif untuk mengantisipasi naiknya permintaan saat Hari Raya Idul Fitri.
"Stok kebutuhan elpiji bersubsidi hingga saat ini tetap terpenuhi," ujarnya.
Lebih jauh, koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) serta agen ditingkatkan.
"Intinya kalau stok kan kita sudah antisipasi pada momen-momen tertentu. Jadi kuotanya terus ada," tuturnya.
(DG)
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur pemerintah dari berbagai dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
UPI mencatatkan pencapaian signifikan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik dengan jumlah peminat terbanyak di Indonesia, dengan total 53.311 calon mahasiswa.
Berbagai capaian indikator makro ekonomi menunjukkan tren positif yang signifikan sepanjang 2025
Tahun ini penerimaan pajak reklame ditargetkan sebesar Rp3,4 miliar. Hingga Triwulan I, realisasi penerimaannya sudah mencapai Rp1,5 miliar.
Website ISMN dirancang sebagai ruang bersama bagi para pengelola akun homeless media untuk memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan komunitas,
Anak usaha PT Pos Indonesia (Persero) itu mencatatkan capaian yang maksimal di aktivitas property leasing sepanjang dua bulan pertama tahun ini.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Langkah cepat dan taktis ini diperlukan mengingat pentingnya penyelematan semua pihak terkait Bandung Zoo
Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait upaya efisiensi penggunaan bahan bakar di tengah dampak konflik global.
Kedua kandidat itu ialah anggota DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin dan anggota DPRD Jawa Barat Ahmad Hidayat, yang jug Ketua AMPI Jawa Barat.
Sang bocah, sehari-harinya memungut plastik dan sampah untuk menyambung kehidupannya.
Tekad itu diungkapkan KDM di depan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa dan Wakil ketua DPRD Jabar Ono Surono.
Berkaitan dengan potensi terjadinya kemarau, Asep menegaskan, BPBD masih menunggu informasi lebih lanjut dari BMKG serta BPBD Provinsi Jawa Barat.
ATAS nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya dokter muda karena tertular campak saat bertugas di Kabupaten Cianjur.
SISTEM kerja work from home (WFH) bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN) sudah diterapkan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sejak dua bulan terakhir.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) setiap Kamis telah berjalan efektif.
