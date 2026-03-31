Di tengah Ancaman Krisis Energi, Stok Elpiji Bersubsidi di Cimahi Dinyatakan Aman

Headline
RI Mesti Ambil Langkah Tegas

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Depi Gunawan
31/3/2026 18:37
Stok elpiji bersubsidi di Kota Cimahi dipastikan aman.(MI/DEPI GUNAWAN)

PEMERINTAH Kota Cimahi menjamin ketersediaan liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji bersubsidi 3 kilogram di tengah ancaman krisis energi akibat perang di kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan data Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian (Disdagkoperind) Kota Cimahi, kuota gas LPG 3 kg saat ini mencapai 19.059 Mton. Jika dikonversikan, jatah gas bersubsidi yang diterima sebanyak 529.416 tabung/bulan.

Kepala Bidang Perdagangan pada Disdagkoperind Kota Cimahi, Indra Bagjana mengungkapkan, stok yang disiapkan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gas elpiji bagi masyarakat.

"Untuk stok, alhamdulillah masih terjaga, tidak ada kelangkaan dan gejolak di tengah-tengah masyarakat," ujarnya, Selasa (31/3).

Pihaknya menyiapkan stok LPG melimpah sejak sebelum bulan puasa sebagai antisipasi meningkatnya permintaan dari masyarakat. Ditambah lagi dengan jelang Lebaran, pihaknya menyiapkan penyaluran fakultatif untuk mengantisipasi naiknya permintaan saat Hari Raya Idul Fitri.

"Stok kebutuhan elpiji bersubsidi hingga saat ini tetap terpenuhi," ujarnya.

Lebih jauh, koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) serta agen ditingkatkan.

"Intinya kalau stok kan kita sudah antisipasi pada momen-momen tertentu. Jadi kuotanya terus ada," tuturnya.

 


 (DG)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved