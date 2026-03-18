KM 57 Tol Jakarta-Cikampek Padat, Kapolres Karawang Pantau Arus Lalu Lintas Mudik

Kapolres Karawang AKB Fiki N. Ardiansyah turut mengatur kendaraan yang keluar masuk dari rest area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek.(MI/Sunarya )

KEPADATAN kendaraan yang terjadi di KM 57 Tol Jakarta-Cikampek menjadi perhatian Kapolres Karawang AKB Fiki N. Ardiansyah. Rabu (18/3), Kapolres turun langsung untuk mengatur arus lalu lintas sekaligus memastikan situasi di lokasi tetap aman dan kondusif.

Kepadatan meningkat, terutama akibat para pemudik yang memanfaatkan fasilitas di KM 57. Polisi bahkan melakukan penutupan sementara pintu masuk area karena volume kendaraan sudah melebihi kapasitas, langkah ini bertujuan mencegah antrean panjang serta potensi gangguan keamanan dan arus lalu lintas.

“Kami hadir langsung di lapangan untuk memastikan arus lalu lintas tetap lancar dan masyarakat merasa aman serta nyaman selama perjalanan,” ujar AKBP Fiki. Kehadiran Kapolres juga menunjukkan komitmen Polres Karawang dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan tol selama mudik.

Selain pengaturan arus, petugas memberikan imbauan kepada pengendara agar tetap tertib, mematuhi arahan petugas, serta memperhatikan kondisi fisik selama berkendara. Berkat langkah cepat dan sigap dari jajaran Polres Karawang, arus lalu lintas di KM 57 Tol Jakarta-Cikampek mulai kembali normal.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk menjamin kelancaran dan keamanan arus mudik selama Operasi Ketupat Lodaya 2026. (RZ/I-1)