Lalu Lintas di Tol Cipali Normal Kembali setelah Arus Balik Lebaran 2026

Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
ARUS lalu lintas di ruas tol Cikopo-Palimanan atau Tol Cipali kembali normal setelah arus mudik balik lebaran 2026. Proses pelaksanaan rekayasa lalu lintas disebut bersifat situasional mengikuti diskresi dari pihak Korlantas Polri.
Ardam Rafif Trisilo, Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali menjelaskan pengembalian lalu lintas menjadi normal (dua arah) diberlakukan di ruas Tol Cipali pada pukul 17.50 WIB. Penerapan ini menutup rangkaian rekayasa lalu lintas one way arah Jakarta dari KM 263 (Pejagan-Pemalang) hingga KM 70 (Jakarta-Cikampek) yang telah diimplementasikan sejak Senin (23/3) pukul 17.08 WIB.
“Sebelum dinormalkan kembali, langkah persiapan berupa sterilisasi jalur arah Cirebon serta rest area telah dilaksanakan sejak pukul 15.30 WIB,” tutur Ardam.
Proses sterilisasi, sambungnya, dilakukan secara bertahap yang diawali dari area istirahat (rest area) kemudian dilanjutkan ke jalur utama, dengan pengaturan dan pengawasan petugas di lapangan, serta berdasarkan diskresi dan arahan langsung dari Kepolisian, guna memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas.
Selanjutnya Ardam menyampaikan bahwa proses pelaksanaan rekayasa lalu lintas bersifat situasional mengikuti diskresi dari pihak Korlantas Polri.
Sementara itu, ribuan kendaraan melewati tol Cipali mulai pukul 00.00 hingga 17.00 WIB pada H+1 Lebaran 2026. Adapun arus lalu lintas menuju Jakarta terpantau dalam kondisi ramai lancar.
“Sekitar 67 ribu kendaraan telah melintasi Cikopo menuju Jakarta. Jumlah ini lebih rendah 10% dibandingkan periode yang sama kemarin,” tutur Ardam.
Ardam mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan, menjaga jarak aman antar kendaraan, dan wajib mematuhi arahan petugas di lapangan di masa normalisasi rekayasa lalu lintas. (H-4)
Sterelisasi rest area untuk normalisasi jalur di tol Cipali
