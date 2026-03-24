Arus Balik Lebaran 2026, Lingkar Gentong Menuju Bandung Macet 8 Kilometer

ARUS balik llebaran 2026 atau H+3 di jalur arteri lingkar gentong atas menuju Bandung mengalami peningkatan dan kemacetan panjang mencapai 8 kilometer di ruas jalan Ciawi, Jawa Barat. Kemacetan terjadi sejak pagi dan siang, Selasa (24/3), menyebabkan kendaraan pribadi, motor dan angkutan umum tidak bisa bergerak.

Pantauan Media Indonesia di lokasi, kemacetan terjadi di jalur arteri nasional Jawa Tengah menuju Jawa Barat melalui Kecamatan Ciawi arah Gentong mengalami peningkatan arus kendaraan. Namun, puluhan mobil pribadi nopol polisi D, T, B, W, F terpaksa harus memarkiran kendaraan di samping jalan lantaran keluar asap keluar bau menyengat di dalam mesin.

Wawan, 44, petugas ganjal ban di lingkar Gentong atas mengatakan, arus balik H+3 lebaran mengalami peningkatan volume kendaraan dan kemacetan panjang terjadi di jalur arteri Nasional menuju Bandung. Namun, kemacetan di gentong atas karena ada penyempitan jalan setelah melalui Pos Pengamanan Letter U.

Baca juga : Infrastruktur Jalan Mulus, Pemudik Apresiasi Layanan Mudik di Jateng

"Arus balik lebaran melalui lingkar gentong sudah pasti ada penumpukan karena semua kendaraan pribadi, motor dan bus harus melalui tanjakan dengan kemiringan 75 derajat hingga semua harus bergerak mengantre. Akan tetapi, kendaraan setelah melalui Pos PAM Letter U harus antre keluar satu persatu karena jalan menyempit," ujarnya, Selasa (24/3/2026).

Gungun, 55, warga Jakarta mengatakan, jalur arteri nasional melalui gentong atas memang setiap tahun sekali mengalami kepadatan luar biasa lantaran semuanya itu harus melewati tanjakan gentong bawah dan atas. Namun, bagi pengemudi yang melewatinya harus siap menginjak rem, memasukan gigi serta rem cakram harus dipersiapkan.

"Banyak mobil pribadi mengeluarkan asap yang sangat bau menyengat saat melintasi tanjakan lingkar gentong atas lantaran dari semua kendaraan harus selalu injak rem. Akan tetapi, dengan kepadatan arus balik bagi pemudik agar pemerintah menyelesaikan membanguan jalan tol agar mudik nanti tidak ada lagi kemacetan," katanya.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Garut, AKP Luky Martono mengatakan, arus balik H+3 kendaraan melalui jalur arteri Nasional Malangbong dan Limbangan menuju arah Bandung, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Garut menerapkan cara bertindak (CB) dan pengurasan di jalur utama Tasikmalaya. Namun, langkah ini diambil sebagai upaya memperlancar arus kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung, seiring meningkatnya volume kendaraan.

"Petugas melakukan pengaturan lalu lintas secara maksimal dengan cara mengalirkan arus balik secara bertahap guna mengurai antrean dan mencegah kemacetan lebih panjang. Akan tetapi, CB pengurasan mengurangi penumpukan kendaraan dan memastikan supaya arus balik berjalan lancar serta terkendali," paparnya. (H-4)