Diprediksi Padat pada H-3, saat Ini Arus Mudik Jalur Arteri nasional melalui Gentong Tasikmalaya Ramai Lancar

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
ARUS mudik jalur arteri nasional Jawa Barat menuju Jawa Tengah atau sebaliknya melalui lingkar Gentong atas bawah tepatnya di Pos pengamanan Letter U, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, belum mengalami peningkatan. Peningkatan arus mudik dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah atau sebaliknya masih lancar dan diprediksi H-3 lebaran 1447 Hijriah.
Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota AKP Riki Kustiawan mengatakan, arus mudik jalur arteri nasional dari arah Jawa Barat menuju Jawa Tengah memasuki H-6 masih lancar dan belum ada volume peningkatan. Kendaraan melalui jalur Gentong menuju Tasikmalaya, Ciamis, Banjar ke Jateng dan sebaliknya dari Jateng, Ciamis tetap lancar.
"Arus lalu lintas masih lancar dan belum ada volume kendaran dari arah Jabar melalui Lingkar Gentong atas. Akan tetapi, kenaikan volume kendaraan diprediksi H-3 sebelum lebaran 1447 hijriah dan petugas di Pos pengamanan Letter U Gentong, Kadipaten tetap berjaga," ujarnya, usai melakukan ramcek di Terminal Indihiang, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, arus mudik yang berasal dari Jakarta, Bandung melalui lingkar Gentong atas ke arah Tasikmalaya, Ciamis selama ini didominasi motor, mobil pribadi dengan kondisi arus lalu lintas lancar. Akan tetapi, volume kendaraan diprediksi terjadi pada H-3 lebaran melalui jalur arteri nasional melewati Pos PAM Leter U Gentong atas bawah.
"Kendaraan yang melintas berada di Pos Pengamanan Letter U Lingkar Gentong, berbagai jenis kendaraan mulai bus, truk sembako, mobil pribadi, elf dan sepeda motor. Namun, pemudik yang melintas di wilayahnya tolong jangan segan untuk menggunakan fasilitas pos pelayanan sebagai fasilitas istirahat, jika mengalami kelelahan," katanya.
Menurutnya, peningkatan arus diprediksi akan terjadi pada Rabu dan Kamis H-3 karena arus kendaraan masih lancar dan sekarang belum terjadi lonjakan, pemudik yang akan pulang kampung diimbau untuk memastikan kondisi fisik agar fit dan prima sebelum melaksanakan mudik. Namun, bagi pemudik harus mengecek kendaraan yang akan digunakan melaksanakan mudik dan dipastikan kendaraan layak dikendarai saat mudik.
"Kami mengimbau agar pengendara untuk tidak menggunakan alat komunikasi yakni Hp saat mengendarai kendaraan dan juga mereka jangan segan untuk menggunakan fasilitas pos pelayanan sebagai fasilitas istirahat, jika dalam kondisi ngantuk bisa beristirahat. Petugas lalu lintas juga tetap melakukan pengaturan berada di beberapa titik yang dapat menyebabkan kemacetan," pungkasnya. (H-2)
Kendaraan yang terlanjur beroperasi dan telah masuk wilayah Tasikmalaya, supaya masuk ke kantong-kantong parkir yang disiapkan di Rajapolah, Jamanis dan Ciawi.
