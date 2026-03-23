Arus Libur Lebaran H-1, Lalu Lintas ke Puncak dan Merak Naik Tajam

Gerbang Tol Cikupa dan Ciawi 1 mengalami lonjakan cukup tajam(Dok.Jasa Marga)

ARUS lalu lintas saat libur lebaran 2026 pada H+1 atau Minggu (22/3), menunjukkan peningkatan signifikan pergerakan kendaraan, khususnya dari wilayah Jabodetabek menuju arah Puncak, Jawa Barat dan Merak, Banten. Data Jasa Marga mencatat volume lalu lintas yang melintas melalui Gerbang Tol Cikupa dan Ciawi 1 mengalami lonjakan cukup tajam dibandingkan kondisi normal.

Senior General ManagerJasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Widiyatmiko Nursejati menjelaskan, v olume lalu lintas yang meninggalkan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) menuju Merak dan menuju Puncak Bogor sekitarnya yang terdistribusi melaui Gerbang Tol (GT) Cikupa dan GT Ciawi 1 Total sebanyak 97.427 kendaraan.

"Angka tersebut naik sebanyak 27,49% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 76.419 kendaraan transaksi," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (23/3).

Baca juga : Hibisc Fantasy Puncak yang Diduga Pemicu Banjir ternyata BUMD Jabar

Widiyatmiko merinci dari total tersebut, volume lalu lintas transaksi di GT Cikupa arah Merak mengalami kenaikan dengan mencapai 46.754 kendaraan yang melintas atau meningkat sebanyak 7,35 % terhadap lalu lintas transaksi normal sebanyak 43.554 kendaraan.

Lalu, peningkatan signifikan volume lalu lintas transaksi juga terjadi di GT Ciawi 1 arah Puncak Bogor tercatat sebanyak 50.673 kendaraan, jumlah ini naik sebanyak 54,19% terhadap lalu lintas transaksi normal yaitu sebanyak 32.865 kendaraan.

Sementara itu di wilayah Jawa Barat, belum terjadi peningkatan volume lalu lintas menuju Bandung atau Rancaekek sekitarnya, tercatat total sebanyak 85.562 kendaraan melintas, atau naik sebesar 29,54% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 66.052 kendaraan.

Baca juga : Vila Melodi di Puncak Terbakar Tiga Orang Terluka

Sedangkan volume lalu lintas meninggalkan Bandung dan Rancaekek menuju Jakarta melalui gerbang tol yang sama, tercatat volume lalu lintas sebanyak 74.975 kendaraan melintas.

"Angka ini naik sebesar 10,19% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 68.039 kendaraan, lalu lintas terdistribusi melalui dua gerbang tol," terangnya.

Dua gerbang tol yang dimaksud ialah GT Cileunyi jalan Tol Padaleunyi yang tercatat sebanyak 46.742 kendaraan melaju menuju wilayah Rancaekek, Garut dan sekitarnya melalui GT Cileunyi.

"Volume lalu lintas transaksi di GT tersebut naik sebesar 42,66% dari lalin normal yaitu sebanyak 32.764 kendaraan," tutur Widiyatmiko

Sedangkan, Volume lalu lintas transaksi kembali yang menuju Jakarta melalui GT Cileunyi tercatat sebanyak 39.356 kendaraan atau naik sebesar 18,76% dibanding lalu lintas normal sebanyak 33.140 kendaraan.

Sementara itu, volume lalu lintas transaksi yang menuju Kota Bandung melalui GT Pasteur tercatat sebanyak 38.820 kendaraan atau naik sebesar 16,62% dibanding lalu lintas normal sebanyak 33.288 kendaraan. Dan volume lalu lintas transaksi GT Pasteur (masuk) meninggalkan Kota Bandung menuju Jakarta tercatat 35.619 kendaraan atau naik sebesar 2,06% dari lalin normal sebanyak 34.899 kendaraan.

Jasa Marga memperkirakan volume kendaraan di wilayah Bandung dan Jabodetabek masih akan tinggi pada hari H+3 Idulfitri 1447 H sebagai lalu lintas wisata dan silaturahmi, serta dimulainya arus balik menuju Jabodetabek.

Masyarakat diimbau agar mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan dengan memastikan kondisi kendaraan siap jalan, kondisi pengemudi yang prima, memperhatikan kecukupan BBM dan saldo e-toll untuk kenyamanan perjalanan.

Jasa Marga juga mengimbau kepada pengguna jalan hanya menggunakan satu kartu elektronik yang sama untuk pembayaran di jalan tol dengan sistem transaksi tertutup seperti Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi serta Jalan Tol JORR II, kartu elektronik yang sama untuk bertransaksi ketika tapping di gerbang tol masuk dan juga untuk tapping di gerbang tol keluar.(H-4)