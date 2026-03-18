Tak Mudik? Pemprov DKI Siapkan Program Mudik ke Jakarta dengan Beragam Promo

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai fasilitas bagi warga yang memilih untuk tetap tinggal di ibu kota selama periode Lebaran tahun ini. Melalui program bertajuk “Mudik ke Jakarta”, masyarakat dapat menikmati beragam potongan harga hingga fasilitas khusus di berbagai sektor.
Program ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Asosiasi Travel Agen Indonesia (Astindo) DKI, serta Jakarta Experience Board.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa inisiatif ini dirancang agar suasana ibu kota tetap hidup dan semarak, meskipun mayoritas warganya melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman pada Idul Fitri 1447 Hijriah.
"Bagi yang tidak mudik, kami sudah tegaskan karena tema Jakarta adalah 'Mudik ke Jakarta', mereka akan kita perlakukan secara khusus," ujar Pramono dikutip Rabu (18/3).
"Jakarta kali ini memberikan ruang bagi siapapun orang untuk bisa menikmati Jakarta ketika Jakarta sedang lengang,” lanjutnya.
Program promosi ini tidak hanya berlangsung saat Lebaran. Pemprov DKI menetapkan periode program "Mudik ke Jakarta" berlangsung mulai 27 Februari hingga 31 Maret 2026.
Warga ibu kota juga dapat menikmati berbagai promo di sektor pariwisata dan transportasi.
Salah satunya program staycation di 26 hotel di Jakarta dengan penawaran bayar dua malam menginap tiga malam.
Selain itu, tersedia voucher belanja khusus yang dapat digunakan di 10 gerai ITC Group, antara lain ITC Mangga Dua, Mal Mangga Dua, ITC Cempaka Mas, ITC Roxy Mas, ITC Kuningan, Mal Ambassador, Grand ITC Permata Hijau, ITC Fatmawati, ITC Depok, dan ITC BSD.
Pemprov juga menawarkan potongan harga hingga 30 persen di berbagai tempat rekreasi seperti Ancol, Dufan, TMII, museum, bioskop, lapangan golf, spa, dan lokasi hiburan lainnya.
Tersedia pula paket wisata keliling Jakarta, mulai dari walking tour hingga perjalanan menggunakan bus wisata untuk mengunjungi berbagai destinasi di Ibu Kota.
Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan harga khusus untuk penerbangan Citilink serta perjalanan kereta api dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) menuju Jakarta.
(P-4)
Volume kendaraan di Tol Cipali melonjak 74% pada H-3 Lebaran (18/3/2026). Simak update arus lalu lintas, titik perlambatan, dan imbauan Astra Tol Cipali di sini.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka lepas 200 pemudik gratis rute Kendari-Bobong. Solusi bagi warga yang sempat tertahan karena tiket kapal habis.
Penumpang Bandara Soetta tembus 169 ribu di H-4 Lebaran. Puncak arus mudik diprediksi Rabu (18/3) dengan 187 ribu orang. Cek imbauan bagi calon penumpang di sini!
One way tahap I resmi berlaku di Tol Cipali KM 72-188 mulai Selasa sore (17/3). Volume kendaraan naik 27%! Simak detail jadwal dan imbauan petugas di sini
Layanan Siaga Mudik Lebaran 2026! Nikmati fasilitas posko, 108 bengkel siaga, hingga diskon asuransi rumah & kendaraan. Cek di sini!
Hingga 10 Maret 2026 pukul 10.00 WIB, sebanyak 2.483.689 tiket telah terjual atau okupansi 55,2% dari total 4.498.696 tempat duduk.
