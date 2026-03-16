ARYADUTA Menteng Kolaborasi dengan Chef William Wongso Hadirkan “Hantaran Hari Raya” untuk Lebaran Praktis

Hantaran Hari Raya ARYADUTA Menteng(ARYADUTA Menteng)

MENYAMBUT Hari Raya Idulfitri 1447 H, ARYADUTA Menteng kembali berkolaborasi dengan maestro kuliner Indonesia, William Wongso. Kolaborasi eksklusif ini menghadirkan program “Hantaran Hari Raya”, sebuah solusi kuliner autentik bagi keluarga yang ingin menikmati hidangan kelas dunia tanpa harus repot memasak.

Penawaran eksklusif ini menghadirkan tiga pilihan paket yang dikurasi secara khusus, yaitu Nasi Uduk, Nasi Jeruk, dan Ketupat Sayur.

Setiap paket menyajikan beragam hidangan khas Nusantara yang autentik, termasuk hidangan signature dari Chef William Wongso yaitu Beef Rendang yang telah dikenal hingga mancanegara dengan cita rasa yang kaya dan khas. Setiap paket juga dilengkapi dengan berbagai hidangan favorit Lebaran lainnya seperti Opor Ayam, Sambal Goreng Kentang, Telur Balado atau Udang Balado, serta berbagai hidangan pelengkap lainnya yang disajikan secara lengkap dalam satu paket untuk dua orang.

Paket Hantaran Hari Raya ini tersedia mulai dari IDR 330.000 per paket, dengan layanan pemesanan khusus yang dapat diantar langsung ke rumah Anda, sehingga perayaan Lebaran bersama keluarga menjadi lebih praktis dan berkesan. Untuk pemesanan dan pengaturan pengantaran dapat menghubungi 0811 998 587.

Selain paket hantaran, ARYADUTA Menteng juga menyiapkan program Halal Bihalal All You Can Eat Buffet dengan harga mulai dari IDR 320.000 per orang, yang menjadi pilihan sempurna untuk berkumpul bersama keluarga, rekan kerja, maupun sahabat sambil menikmati beragam hidangan khas Lebaran. Program ini tersedia mulai 20-31 Maret 2026.

Setelah merayakan momen Lebaran, para tamu juga diajak untuk kembali menyegarkan tubuh dan pikiran melalui program kebugaran “Tjakap Djiwa: Beat The Energy” yang akan diselenggarakan pada 28 Maret 2026 di Pool Terrace Garden. Sesi sore yang penuh energi ini menghadirkan aktivitas Pound Fit, yang dirancang untuk membantu peserta kembali berenergi dan menyegarkan tubuh serta pikiran. Pendaftaran hanya IDR 100.000 per orang, termasuk healthy booster drink.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, Anda dapat mengunjungi Instagram @aryadutamenteng atau menghubungi 0822 4722 2551.

