Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
HARI kedua atau H+2 Lebaran 2026 terjadi peningkatan arus kendaraan yang melawati exit Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kasat Lantas Polresta Bandung Komisaris Ega Prayudi menyebut ada kenaikan volume kendaraan pada hari ini dibandingkan hari yang sama tahun lalu.
"Hari Ini sudah ada 43 ribu kendaraan yang keluar masuk tol Cileunyi. Jumlah itu meningkat 11% dibanding tahun lalu yang berjumlah 39 ribu kendaraan," ungkapnya, Senin (23/3).
Dia mengungkapkan di wilayahnya terdapat tiga lokasi rawan kecelakaan dan tiga lokasi rawan kemacetan. Kecelakaan rawan terjadi di Perbatasan Bandung-Garut atau Cikaledong, Nagrog dan Ciwidey. Sementara kemacetan rawan terjadi di Cibiru, Cikaledong dan Cileunyi.
Untuk mengurangi kecelakaan, polisi sudah menurunkan banner imbauan agar pengguna jalan berhati-hati, menyiagakan ambulans dan derek untuk melakukan tindakan jika terjadi kecelakaan.
"Di lokasi rawan kecelakaan, kami menyiagakan anggota dan menyiapkan tim urai. Kami juga bersiap melakukan rekayasa lalu lintas atau memberlakukan sistem satu arah," tambahnya.
Tahun ini, Polresta Bandung juga membangun pos keamanan dan pos terpadu. Warga bisa memanfaatkan keberadaan pos untuk beristirahat.
Polda Jawa Barat juga melalorkan berdasarkan pemantauan di lapangan, arus kendaraan terpantau ramai namun masih dalam kondisi lancar dan terkendali, di sekitar Cileunyi. Kendaraan datang dari arah Bandung ke Garut atau Sumedang dan sebaliknya.
Petugas kepolisian bersama instansi terkait terus melakukan pengaturan lalu lintas di titik-titik rawan kepadatan, terutama pada jam-jam puncak pergerakan kendaraan. Selain itu, rekayasa lalu lintas juga disiapkan secara situasional guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan yang meningkat seiring tingginya mobilitas masyarakat selama periode mudik dan libur Lebaran.
Polda Jabar mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, menjaga kondisi fisik, serta memastikan kendaraan dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dengan sinergi antara petugas dan kesadaran masyarakat, diharapkan arus mudik dan liburan Idulfitri 2026 di wilayah Jawa Barat dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. (H-4)
