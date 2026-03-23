Harga Cabai Rawit Merah Hari Ini 23 Maret 2026 Lebih dari Rp100 Ribu per Kilo di Purwokerto

MEMASUKI H+2 Idul Fitri 2026, Senin (23/3) harga cabai rawit merah hari ini 23 Maret 2026 masih tinggi di Purwokerto, Jawa Tengah. Kondisi ini membuat masyarakat daerah itu rata-rata mengurangi pembelian dan konsumsi cabai.

Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, harga cabai rawit merah dipasarkan dengan harga rata-rata Rp 120 ribu hingga Rp 125 ribu per kilogram. Harga ini bertahan sejak H-2 Idul Fitri lalu.

Sarni, 50, seorang pedagang di Pasar Purwosari, Kecamatan Baturaden, mengatakan, pada konfisi normal, komoditas cabai rawit merah dipasarkan dikisaran harga Rp 40 ribu per kilogram. Sepekan menjelang Perayaan Idul Fitri, harga cabai mulai merangkak naik hingga Rp 100 ribu per kilogram. Kemudian dua hari sebelum perayaan, harga cabai rawit merah melonjak ke angka Rp 120 ribu per kilogram.

"Sampai sekarang, Senin (23/3) harga cabai masih Rp 120 ribu per kilogram, dari sananya memang belum turun,"katanya.

Tingginya harga cabai menurut dia membuat kebanyakan pembeli mengurangi pembelian. Mereka yang biasanya membeli cabai seperempat hingga satu kilogram, kini hanya membeli kisaran setengah ons hingga satu ons.

"Malah kebanyakan membeli separuh dari setengah ons lagi karena saking hargnaya mahal dan ekonomi sedang sulit,"katanya.

Amis,45, seorang pedagang makanan mengaku terpaksa menaikan harga makanan sejak lebaran lalu. Soalnya, selain cabai, harga komoditas bahan pangan lainnya juga mengalami kenaikan harga yang cukup significant sejak lebaran.

"Rata-rata pedagang makanan menaikan harha Rp 3000 per porsi karena harga bahan bakunya memang mahal,"kata dia. (H-4)