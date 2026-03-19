Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
HARGA daging sapi 19 Maret 2026 di Aceh Barat tepatnya Meulaboh, naik menjadi Rp170 ribu per Kilogram. Daging sapi digunakan untuk tradisi meugang menyambut Hari Raya Lebaran 2026/Idul Fitri 1447
Menurut Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, Khairuzzadi aiknya harga daging sapi akibat banyaknya permintaan masyarakat menjelang lebaran 2026.
Pada hari biasa harga daging sapi di daerah tersebut berkisar antara Rp120 ribu hingga Rp140 ribu per kilogram.
Ia mengatakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat mencatat harga daging kerbau dan sapi segar yang dijual pedagang di Kompleks Pasar Induk Bina Usaha Meulaboh, ibu kota kabupaten setempat dijual antara Rp160 ribu hingga Rp170 ribu/kg.
Menurut Khairuzzadi pada tradisi meugang Hari Raya Idul Fitri, pedagang mengaku harus menyesuaikan harga beli ternak sehingga harga daging sapi naik.
Tradisi meugang merupakan tradisi menyambut bulan suci Ramadhan 144 Hijriyah.
Menurut dia, harga jual daging segar di tingkat pedagang akibat banyaknya masyarakat yang membeli daging sapi. Oleh karena itu, kenaikan harga bersifat situasional. (Ant/H-4)
