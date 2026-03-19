Ilustrasi.(ANTARA FOTO/ Budi Candra Setya/bar)

HARGA daging sapi di beberapa pasar tradisional 19 Maret 2026 di Kota Palembang, Sumatera Selatan menjelang lebaran mencapai Rp180.000 per kilogram. Harga daging sapi sebelumnya Rp140.000

Tika, seorang pedagang daging sapi di Pasar 7 Ulu Palembang menbatakan harga itu naik sejak H-7 lebaran akibat minat pembeli yang meningkat.

" Pada H-2 Idul Fitri tahun ini harga daging sapi mencapai Rp180.000/Kg," ucap Tika.

Padahal pada 18 Maret 2026, harga daging sapi masih di angka Rp170.000/Kg. Namun harganya naik hari ini.

Sementara itu, Gani, pedagang daging sapi di Pasar Induk Jakabaring menjelaskan harga daging di pasar itu lebih murah daripada di pasar tradisional lainnya di Kota Palembang yakni Rp170.000 hingga Rp175.000/Kg.

Ia menjelaskan naiknya harga daging sapi akibat modal dari agen tempat pemotongan hewan mematok harga tinggi.

"Pagi ini saja daging sapi potong yang terjual sudah mencapai sekitar 40-50 kilogram," ujar dia.

Indah, warga yang membeli daging sapi mengaku tetap berbelanja untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri meskipun harga daging naik. (Ant/H-4)