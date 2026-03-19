Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

19/3/2026 14:40
Ilustrasi(Dok Pemprov Sumbar)

PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Penentuan ini dilakukan berdasarkan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal dengan kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

Bagi warga DKI Jakarta yang akan menunaikan ibadah Salat Idul Fitri, berikut adalah daftar titik lokasi yang disiapkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di berbagai wilayah Jakarta:

Jakarta Selatan

  • Kebayoran Lama: Kompleks Perguruan Muhammadiyah Cipulir, Jl. Panjang No. 08/09.
  • Kebayoran Baru: Kompleks Masjid At-Taqwa, Jl. Limau III, Blok B, Kramat Pela.
  • Tebet: Masjid Nurul Haq (Jl. Asem Baris Raya) dan Masjid Assudairi (Jl. Bukit Duri Tanjakan).
  • Jagakarsa: Lapangan Masjid At-Taqwa/Al Bayyinah, Jl. Srengseng Sawah Raya No. 1.
  • Pancoran: Sekolah Pascasarjana UHAMKA, Jl. Warung Buncit Raya.

Jakarta Pusat

  • Menteng: Halaman Parkir Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62.
  • Tanah Abang: Halaman Perguruan Muhammadiyah, Jl. KH Mas Mansur No. 65.
  • Kemayoran: Halaman Perguruan Muhammadiyah, Jl. Garuda No. 33.
  • Senen: Masjid At-Taqwa, Jl. Kramat Raya No. 49.

Jakarta Timur

  • Duren Sawit: Halaman RS Islam Jakarta Pondok Kopi.
  • Matraman: Kompleks Perguruan Muhammadiyah Matraman, Jl. KH Ahmad Dahlan.
  • Cakung: Masjid Al-Husna, Jl. Rawa Kuning No. 40.
  • Pasar Rebo: Masjid Istiqomah, PDM Jakarta Timur.

Jakarta Utara & Barat

  • Tanjung Priok: Masjid Al-Furqon, SD Muhammadiyah 17, Jl. Bahari IV.
  • Penjaringan: Area samping Hotel JP, Jl. Pluit Raya II.
  • Cengkareng: Masjid Al-Barokah, PDM Jakarta Barat.
  • Kembangan: Lapangan Wijaya Kusuma, Slipi/Kembangan.
Tips Persiapan Salat Id:
  • Datang lebih awal (sebelum pukul 06.30 WIB) untuk mendapatkan shaf depan.
  • Membawa sajadah masing-masing dan alas plastik jika salat di lapangan terbuka.
  • Menyiapkan infak terbaik untuk pembangunan umat.



